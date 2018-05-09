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西安今早未出现沙尘天气 未来三日维持阴雨天气

时间：2018-05-09 10:57:17  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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西安今早未出现沙尘天气 未来三日维持阴雨天气

今天（5月9日）早上，西安气象微博发布消息称，气象监测实况表明，西安市今早未出现沙尘浮尘天气，预计今天白天西安市出现沙尘天气的可能性也不大。

西部网讯 今天（5月9日）早上，西安气象微博发布消息称，气象监测实况表明，西安市今早未出现沙尘浮尘天气，预计今天白天西安市出现沙尘天气的可能性也不大。

据了解，西安市气象台已经于昨日16时起加强沙尘浮尘天气分析研判与区域天气会商，后期将继续加强沙尘天气研判。

未来三日西安天气

今天：小雨转多云。气温：15~24℃。

10日：小雨。气温：15~22℃。

11日：小雨转多云。气温：13~23℃。

编辑： 张娟

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