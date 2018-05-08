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清涧村民举办丧礼宴席 26人疑似食物中毒

时间：2018-05-08 22:16:53  来源：西部网-陕西新闻网  作者：李明

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清涧村民举办丧礼宴席 26人疑似食物中毒

今天（5月8日）17点50分许，清涧县玉家河镇野桥畔部分村民为同村一村民举办丧葬仪式饭后，26名村民（其中男18人，女8人）出现恶心、呕吐等疑似食物中毒症状。

西部网榆林讯（记者 李明）今天（5月8日）17点50分许，清涧县玉家河镇野桥畔部分村民为同村一村民举办丧葬仪式饭后，26名村民（其中男18人，女8人）出现恶心、呕吐等疑似食物中毒症状。

事件发生后，清涧县委、县政府紧急调集全县医疗力量迅速开展救治工作。

截止20点30分，疑似食物中毒者26人，其中2名临床症状明显，正在全力抢救中，其余24名生命体征平稳。

目前，救治及善后工作正在有序进行，事件原因正在进一步调查中。

编辑： 辛超

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