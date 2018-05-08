陕西好人榜三四月榜单在宝鸡揭晓 善行义举传播正能量

陕西好人榜三四月榜单在宝鸡揭晓。
西部网讯（记者 鲁鹏飞）5月8日上午，2018年3-4月“陕西好人榜”发布仪式暨道德模范与身边好人现场交流活动在宝鸡市渭滨区举行，37名（组）身边好人荣获3-4月“陕西好人”荣誉称号。
近年来，陕西省文明办把“我评议、我推荐身边好人”、陕西好人和中国好人作为“培育和践行社会主义核心价值观”和“厚德陕西”建设的重要载体，先后发布陕西好人717人，中国好人296人。
此次上榜好人中，有累计向130个贫困家庭和学生捐助百余万元的助人为乐好人石伟；有路遇歹徒持械行凶挺身而出的见义勇为好人陈志强、田地；有献身特殊教育，助力折翼天使的好校长高利华；有29年照顾脑瘫女儿和脑梗丈夫，用亲情撑起全家的宝鸡居民高玉霞；有一面带着瘫痪的母亲上大学、一面勤工俭学照顾弟弟的“最美大学生”唐伟丽……他们虽然来自不同的行业和领域，但是在平凡的岗位上，在平凡的生活中，他们用凡人善举展示了崇高的道德品质，诠释了中华民族的传统美德，展现了三秦大地普通百姓的道德魅力和崇高品质。
活动现场，渭滨区“助人为乐”好人闫敏、丁红军，“见义勇为”好人王芳、李远，“诚实守信”好人严平安的妻子，“自强励志”好人渭梅女，“敬业奉献”好人宋子深、李小军，“孝老爱亲”好人王嘉俊、高玉霞分别接受了访谈。
记者了解到，宝鸡市多年来大力弘扬社会主义核心价值观和传统文化，狠抓行为养成教育，在学校、机关、社区、企业、农村开展分众化、多形式的宣传教育，涌现出了一批好人好事。截至目前，宝鸡市共发布宝鸡好人178人，82人入选陕西好人，59人入选中国好人。
编辑： 辛超
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