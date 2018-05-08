“笔误”致安康两县旅游收入“增值”引质疑 涉事单位更正错误

西部网安康讯（记者 毛明博）“太不走心了。旅游部门竟然把1.399亿元误写成13.99亿元，将0.82亿元误写为8.2亿元。”最近一周，安康市平利县和宁陕县旅游部门因笔误将今年“五一”假期旅游收入数字“增值”引发质疑，而被推上风口浪尖。

“笔误”致平利宁陕两县旅游收入“增值”

今天（5月8日）记者分别向平利县旅游部门和宁陕县委宣传部求证网友反映情况。平利县旅游部门一名袁姓人员证实，平利县旅游部门因工作人员责任心不强出现“笔误”，导致“五一”假期旅游收入0.82亿元错写成8.2亿元，“目前我们已通过多种渠道将错写的数字予以更正，下一步拟对相关人员处罚。”

宁陕县委宣传部相关人员介绍，针对“五一”假期宁陕县旅游数据由1.399亿元错写成13.99亿元的事，5月7日下午，通过宁陕县委宣传部官方微博等多种形式向公众致歉，并做了更正和说明。

平利宁陕两县旅游部门已更正错误

“宁陕和平利县都在‘五一’假期旅游数字上发生笔误，这也太巧了吧。”针对网友质疑平利、宁陕两县旅游部门出现“笔误”的情况，安康市旅发委办公室相关人员向西部网、陕西头条记者介绍，他们获知舆情后立即对此调查核实。

记者从安康市旅发委提供的一份情况说明中得知：经查，因平利县和宁陕县旅游部门工作人员“笔误”，致宁陕县和平利县“五一”假期旅游综合收入分别将1.399亿元误写为13.99 亿元，将0.82亿元误写为8.2亿元。

安康市旅发委发文严防“笔误”再发生

安康市旅发委要求，宁陕、平利两县旅游部门就发生的“笔误”及相关人员责任心不强等问题，向市上做书面情况说明，并建议涉事两县对相关人员处理，并感谢网友及媒体对安康旅游工作的关注和监督。

“安康市旅发委就宁陕和平利旅游部门出现的‘笔误’给在全市予以通报批评，专门就规范旅游统计工作提出明确要求，以杜绝此类问题再次发生。”

编辑： 辛超