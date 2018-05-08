“笔误”致安康两县旅游收入“增值”引质疑 涉事单位更正错误

西部网安康讯（记者 毛明博）“太不走心了。旅游部门竟然把1.399亿元误写成13.99亿元，将0.82亿元误写为8.2亿元。”最近一周，安康市平利县和宁陕县旅游部门因笔误将今年“五一”假期旅游收入数字“增值”引发质疑，而被推上风口浪尖。
“笔误”致平利宁陕两县旅游收入“增值”
今天（5月8日）记者分别向平利县旅游部门和宁陕县委宣传部求证网友反映情况。平利县旅游部门一名袁姓人员证实，平利县旅游部门因工作人员责任心不强出现“笔误”，导致“五一”假期旅游收入0.82亿元错写成8.2亿元，“目前我们已通过多种渠道将错写的数字予以更正，下一步拟对相关人员处罚。”
宁陕县委宣传部相关人员介绍，针对“五一”假期宁陕县旅游数据由1.399亿元错写成13.99亿元的事，5月7日下午，通过宁陕县委宣传部官方微博等多种形式向公众致歉，并做了更正和说明。
平利宁陕两县旅游部门已更正错误
“宁陕和平利县都在‘五一’假期旅游数字上发生笔误，这也太巧了吧。”针对网友质疑平利、宁陕两县旅游部门出现“笔误”的情况，安康市旅发委办公室相关人员向西部网、陕西头条记者介绍，他们获知舆情后立即对此调查核实。
记者从安康市旅发委提供的一份情况说明中得知：经查，因平利县和宁陕县旅游部门工作人员“笔误”，致宁陕县和平利县“五一”假期旅游综合收入分别将1.399亿元误写为13.99 亿元，将0.82亿元误写为8.2亿元。
安康市旅发委发文严防“笔误”再发生
安康市旅发委要求，宁陕、平利两县旅游部门就发生的“笔误”及相关人员责任心不强等问题，向市上做书面情况说明，并建议涉事两县对相关人员处理，并感谢网友及媒体对安康旅游工作的关注和监督。
“安康市旅发委就宁陕和平利旅游部门出现的‘笔误’给在全市予以通报批评，专门就规范旅游统计工作提出明确要求，以杜绝此类问题再次发生。”
编辑： 辛超
娱乐舞水秀、戴大靠、唱高腔，孩子们有模有样的表演，展示着这项濒临灭绝的非遗项目的最新创新成果。05-11
娱乐王锵则侧身回眸，脸上写满迷茫与困惑，充满胶片质感的海报设计，两人一明一暗的“窥探”关系更是暗含影片故事线索。05-11
娱乐正在进行中的第71届戛纳国际电影节，不仅中国影人的多部作品闪耀其中，也让人看到了更多女性影人的身影。05-11
娱乐照片中二人依偎着坐在草坪上，章子怡的手臂自然搭在汪峰肩膀，汪峰紧握住章子怡的手，阳光明媚，笑容灿烂，十分甜蜜。05-11
娱乐2017年冯小刚《芳华》票房口碑双收，打破国内文艺片票房纪录。而《手机》2003年上映时，同样成绩斐然。05-11
娱乐这类专门为了“黑”明星而存在、专门发表针对明星负面言论、甚至对明星进行过激行为的“粉丝”，就是所谓的“黑粉”。05-10
娱乐李小冉生日当天她在微博晒出多张照片，照片中的她素颜出镜，状态极好，和亲友欢聚一堂，既有对着蛋糕许愿的画面，也有手捧鲜花巧笑嫣然的镜头。05-10
娱乐戛纳时间5月8日晚，去年担任戛纳电影节主竞赛单元评委的范冰冰今年携手新作《355》，出席了第71届戛纳电影节开幕红毯。05-10
娱乐5月5日晚，由赵又廷、马东、高晓松、蔡康永担任导师的观点分享类节目《奇葩大会》第二季迎来新一批特别人类。05-09
娱乐本次“龙舟特辑”的关键促成者，正是浙江卫视副总监兼节目中心主任、《奔跑吧》总统筹周冬梅和许亚萍教练。05-09
娱乐电影中，邹元清饰演的女儿赵小艺遇到了令自己脸红心跳的男神，却遭到老妈秦美丽的“万般阻挠”。05-09
娱乐此次，张震与“大魔王”凯特·布兰切特、“暮光女”克里斯汀·斯图尔特等组成评审团，更是被盛赞“戛纳最型评审团”。05-09