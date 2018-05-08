江苏水稻专家“技术支援”横山 无定河边撂荒地变高产田

王俊传为当地带来了水稻直接播种和田间除草等新技术。

西部网榆林讯（记者 李明）横山区曾是陕北水稻主要生产地区，但因种植效益低，导致大量稻田撂荒。而如今，当地通过土地流转，引入种粮大户，引进先进技术和优良品种，让一度野草丛生的无定河稻田，实现华丽转身。

无定河边成立水稻专家大院

横山水稻种植面积在上世纪80年代的高峰时期达到数万亩规模，由于水稻种植投入大，产值小，在2012年时降至3000多亩。

据横山区委农工部副部长拓小虎介绍，当地通过土地流转，破解撂荒难题，目前，全区水稻种植面积恢复到5万多亩，而且全部实现机械化规模化种植。

江苏的王俊传是横山区引进的规模种植大户之一。他还有着另外一个身份，横山无定河水稻种植技术专家大院专家组成员。

2015年，横山为了实现水稻产业新突破，专门聘请了全国知名的江苏水稻专家与县上的农技人员，共同组成了水稻种植技术专家大院。

专家大院先后种植试验田近700余亩，为当地水稻稳产高产起到助推作用。王俊传说，要通过专家大院，把水稻种植的核心技术和经营理念，带到无定河边。

横山区一方面把水稻种植技术专家“引进来”，让专家在稻田旁现身说法亲自指导；另一方面，还让当地种粮大户“走出去”，远赴黑龙江、江苏、宁夏等地，实地考察学习先进水稻种植、管理和深加工技术。

曾经的撂荒地变成“高产稻田”

记者在采访中了解到，在横山区的扶持下，当地已经涌现出2家全国种粮大户，38家规模种植大户，同时还引进了江苏、宁夏等地的外地种粮大户6家。

此前，横山无定河边的水稻亩产约为700多斤，如今通过引进新品种，利用水稻直播技术，田间除草新技术，稻田亩产稳超千斤。

在王俊传眼中，横山是一块种植水稻的天然宝地，远离重金属污染，有着纯净的水资源，温差大，降水少，光照足。

在实现稻田稳产高产之后，王俊传还有着更大的雄心。他想把“横山大米”，打造成健康高端的大米品牌。

横山区近两年充分利用各种展销平台，积极宣传、推广“横山大米”，也积极支持着王俊传开发无定河高端大米。

据了解，横山区通过出台水稻种植“补贴扶持”等一系列优惠政策，目前全区水稻产值超过亿元。当地计划在“十三五”末，水稻种植面积达到8万亩。

编辑： 辛超