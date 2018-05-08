沙尘周三凌晨到达西安 市民外出做好防护

西部网讯（记者 鄢山宇） 今天（5月8日），记者从西安市重污染天气应急指挥部办公室了解到，根据监测，9日凌晨4时前后，过境沙尘将到达西安，要求各部门各区县做好应对防护措施，并提醒一般人群尽量避免户外活动。

根据国家环境监测总站实时监测数据显示，今天凌晨1时起，甘肃省嘉峪关、酒泉等地出现新一轮强沙尘污染。截止下午14时，两地已分别持续11小时、8小时PM10指数爆表。目前，此轮沙尘已在河西走廊西北侧形成长达470公里的沙尘污染带，并持续向东南方向移动。

经环保部门分析，此轮沙尘将于明日凌晨4时前后到达西安。

为积极应对此轮沙尘污染过程，减轻对环境空气质量的影响，西安市重污染天气应急指挥部办公室今发布大气污染源应急管控预警通知单，要求各区县立即行动，组织辖区全部保洁力量和洒水、喷雾车等机械化清扫车辆上路开展降尘作业，启用城市公园、绿地等处喷洒、滴灌设备进行喷水抑尘；并对各类易产生扬尘场所开展拉网式排查，严格落实场地洒水降尘、裸露堆土及砂石等物料覆盖工作，防止遇风起尘。要求各单位要将预警信息及时传达到每一家单位、每一个社区。坚决杜绝黄土裸露及其他扬尘源，引导广大市民积极参与防尘、抑尘。

要求市建委落实大风天气倒土、沙砂石料装卸等室外作业停工措施监管工作，并加强建设、拆迁及商混站检查频次。要求市城管局迅速组织开展全市大冲洗活动，沙尘过境期间暂停全市出土、拆迁工地作业；并加强对各区县、开发区大冲洗及出土、拆迁工地停工措施落实情况的监督检查，结果纳入当月考核打分范围。

要求市国土、市政、交通、水务等部门，严格按照铁腕治霾年度工作明确的任务要求，认真履职，督导各类工地物料堆场、砂石场、白灰场等易产生扬尘的各类场所，严格落实扬尘污染防治措施。

要求环保、气象部门要随时关注沙尘过境情况，加大会商和研判力度。西安市重污染天气应急办将对各单位各项措施落实情况开展督查，对行动迟缓、措施落实不到位的单位将通报批评。

【防御指南】

1．做好防风防沙准备，及时关闭门窗；

2．注意携带口罩，纱巾等防尘用品，以免沙尘对眼睛和呼吸道造成损伤；做好精密仪器的密封工作；

3．把围板、棚架、临时搭建物等易被风吹动的搭建物固紧，妥善安置易受沙尘暴影响的室外物品；

4．由于能见度较低，驾驶人员应控制速度，确保安全。

编辑： 张娟