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多大仇多大怨 私家车停小区外马路边遭“毁容”

时间：2018-05-08 20:22:24  来源：西部网-陕西新闻网  作者：陈志恺

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多大仇多大怨 私家车停小区外马路边遭“毁容”

西安的机动车已经突破300万辆，对车主来说停车成了头疼事。家住西安沣东新城汉池一路的石先生把车停在了小区外面的马路边，过了几天一看自己的爱车，傻眼了！

多大仇多大怨，私家车停路边遭“毁容”。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 陈志恺）西安的机动车已经突破300万辆，对车主来说停车成了头疼事。家住西安沣东新城汉池一路的石先生把车停在了小区外面的马路边，过了几天一看自己的爱车，傻眼了！

引擎盖上车漆卷起，车身被各种喷漆，实在惨不忍睹。

看着眼前这幅惨状，车主石先生说他差点当场气晕。大概一个星期前，他把车停在小区外面的马路边，一直没啥异常。

“昨天我和我朋友去吃饭，看见我的车被人好像拿什么东西泼了。”车主石先生说：“你看我的车漆已经能揭起来了，可能是硫酸导致的，其他东西可能不会这样。”

编辑： 张娟

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