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愿宝贝一路走好！业主为西安9岁遇害男童组织哀悼会

时间：2018-05-08 20:31:10  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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愿宝贝一路走好！业主为西安9岁遇害男童组织哀悼会

这两天西安华清学府城9岁男童遇害案，备受大家关注。 事件回顾：

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》） 这两天西安华清学府城9岁男童遇害案，备受大家关注。

事件回顾：

5月3日晚上，西安华清学府城小区一位业主发出的求助信息，迅速引发全小区的关注，但深夜失踪的小男孩最终还是被证实不幸身亡了。

5月5日，西安公安新城分局发布案件通报：经过民警奋战约40小时，成功将5月2日发生的这起男孩遇害事件的犯罪嫌疑人令某杰抓获。

5月6日，警方带犯罪嫌疑人指认现场。

今天（5月8日）下午三点，华清学府城小区上百名业主为遇害男童嘟嘟自发组织了举行了一场哀悼会，许多素不相识的居民也纷纷自发来参与哀悼活动，并集体签名希望严惩凶手。

编辑： 张娟

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