重温动人故事 “西电办学路上的外专外教事迹展”开展

5月8日，“西电办学路上的外专外教事迹展”在西电南校区正式开展。
5月8日，“西电办学路上的外专外教事迹展”在西电南校区正式开展。
西部网讯（记者 彭芬） 西安电子科技大学建校87年来，在办学的不同时期，都有来自不同国家和地区的外籍专家、教师开展语言和专业教学。今天（5月8日），“西电办学路上的外专外教事迹展”在西电南校区正式开展，通过珍贵史料展现外专外教为西电对外交流、人才培养、教学科研做出的卓著贡献。
据悉，“西电办学路上的外专外教事迹展”是西安电子科技大学“纪念改革开放40周年暨学校西迁60年系列展览”之一，展示于南校区文化长廊。
展览时间跨度70余年，几乎涵盖了该校主要办学历程。区域涵盖了延安、张家口和西安三地，通过“让世界通过红色电波听到延安的声音”、“向顾问学习”、“西电，我愿长留于此”三个模块共60余张图片和实物，讲述了英美外教、苏联专家、日本外教等7位外专外教奉献西电、支持科研和教学的动人故事。
在末尾，展览也选取了来自美国、俄罗斯、日本、德国、法国、意大利、英国、瑞典、巴基斯坦、以色列、印度11个国家的30名外教，用他们在校活动的30张图片作为近年来西电对外交往的一个缩影。
“外专外教作为西电一个特殊而重要的群体，与所有西电人一起，铸就和见证了中外交流的成果和西电发展的今日辉煌。”该校相关负责人表示，展览也从侧面展示了西安电子科技大学三地办学，从小到大、克难攻坚、由弱而强的过程，折射出了学校“广开进贤之路、广纳天下英才”的国际化办学的历史进程。
编辑： 张娟
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