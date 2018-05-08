教育创新看“丝博” 中英国际中学教育洽谈会即将召开

西部网讯（记者 彭芬） 记者今天（5月8日）从丝博会执委会获悉，以“创新教育新模式，共建合作新平台”主题的第三届丝绸之路国际博览会中英国际中学教育洽谈会将于5月13日在西安举办。届时，将有来自英国著名中学代表以及陕西省内百余所中学校长、教育专家出席，把脉中英两地教育，推动两国人文交流。

据悉，本次洽谈会由陕西省人民政府、英帆教育集团主办，陕西省会展中心，英帆教育集团及西安教育城股份有限公司承办。参会学校包括英国百年老牌私立学校——埃尔斯米尔学院、英国高级女校之一唐屋中学、西安交通大学附属中学航天学校等。

中英专家将围绕“中国中学教育如何培养一流学生”、“英国教育如何与中国教育衔接”等议题展开讨论，加深我省院校与英国高校之间的交流对接，促进中英两国教育资源互学互鉴，提升国际合作办学水平，切实推动国际学校建设的落地，为加快教育现代化贡献出“丝博力量”。

编辑： 张娟