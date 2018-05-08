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西安绕城发生一起交通事故 宝马轿车撞护栏后燃烧

时间：2018-05-08 20:37:18  来源：西部网-陕西新闻网  作者：张刚

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西安绕城发生一起交通事故 宝马轿车撞护栏后燃烧

今天（5月8日）下午4点多，西安绕城高速阿房宫出口旁的主道路发生一起交通事故，一辆5系宝马轿车在撞击护栏后发生自燃，记者赶到现场后看到，燃烧车辆已经面目全非。

西安绕城：宝马轿车撞护栏后燃烧。

西安绕城：宝马轿车撞护栏后燃烧。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张刚） 今天（5月8日）下午4点多，西安绕城高速阿房宫出口旁的主道路发生一起交通事故，一辆5系宝马轿车在撞击护栏后发生自燃，记者赶到现场后看到，燃烧车辆已经面目全非。

当事车主告诉记者，轿车昨天刚在西安换了轮胎，自己今天驾车经过该路段时，感觉轿车前轮锁死，最终导致了撞击和自燃。

目前轿车已经几乎燃烧殆尽，所幸车上无人受伤。事故原因正在调查。

编辑： 张娟

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