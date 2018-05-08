西安7大汽车站一年查违禁品61万件 100多安检员遭打骂

安检人员展示查获的违禁品。
安检仪上显示的图像与实际物品对比。
西部网讯（记者 刘望）坐长途大巴车的第一要务是安全，但是，安全的第一道防线从哪里筑起呢？今天（5月8日），西安市交通运输局组织安检人员在城西客运站进行了易燃易爆危险品安全检查的观摩活动，现场进行了可疑物品的检测与通报，筑起了长途客运安全的第一道防线。
2017年西安7个一级客运站查获违禁品61万件
今天上午，在城西客运站，客运站安检人员现场做了一场测试，来考验安检人员的眼力。测试员分别用打火机、折叠刀、鞭炮、酒精、压力容器等分别通过X光机，让安检人员辨别背包内的物品。无一例外，凡是《西安市汽车客运站进站乘客禁止和限制携带物品》所列出的物品均被工作人员识别出来。
这样的“火眼金睛”在过去一年为社会的安全稳定做出了很大贡献。据统计，去年一年，西安市内的7家一级客运站共投入安检人员3万余人次，查获易燃易爆危险品61.3万件，平安运输旅客4300万人次。仅纺织城客运站驻站警务人员就为旅客开具临时身份证明17万份，全市利用车票实名制抓获逃犯12名。
一线安检员工作中压力大 100多名安检员遭打骂
但是，目前的客运安检仍然面临着一些困难。据纺织城客运站副站长桑凤透露，各地“三品”目录无统一标准、安检设备存在盲区、特种物品没有考虑到病患需求、人身搜查缺乏法律依据、安检员对特殊违禁品等缺乏辨识能力、收缴的违禁物品无处可交、公众对“三品”认知率比较低，制约了汽车站的安检工作。
由于安检工作任务重压力大，客运站安检人员的流失也非常严重，2017年，西安7家一级客运站共有100余名安检员遭到乘客打骂，60名安检员辞职，甚至还出现了安检班组集体辞职的情况。交通管理部门号召广大乘客，尽量不要携带客运站禁止的物品，以免给自己的出行造成困扰。
编辑： 刘望
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