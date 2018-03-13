西部网招聘丨春风十里 我们就等你

过去的一年，你还好吗？

过去的这一年，你是否遇见了那个令你心动的人；是否找到了那份让你喜欢的工作；又是否过上了你梦想中的生活？

或许当你拼命努力了一年才发现，想要找个肩膀靠靠，最后还是一个人扛过所有；想要常回家看看，最后还是败给了加班……

新的一年，你会来吗？

不快乐，就改变！在这世上，找一个自己喜欢的人不容易，找一份自己喜欢的工作，也不易。

如果你也想进入媒体行业，想成为社会的守望者，历史的记录者，现在这个机会，还不赶紧抓住。

西部网招聘启事

西部网(www.cnwest.com) 由陕西省委宣传部主管、陕西广播电视台具体管理的省级重点新闻网站，也是省委省政府确定的"一报一台一网"（陕西日报、陕西广播电视台、陕西西部网）省级主要新闻媒体。西部网籍以10多年来所积累的强劲传播力和品牌影响力，顺势而为，全面发力移动端，已形成"西部网、陕西网络广播电视台、陕西头条客户端、微端矩阵"等为一体的多渠道融合传播体系。因业务发展需要，现诚聘新媒体记者、新闻编辑、英文编辑、技术研发、财务专员、人力资源专员、综合法务等岗位，期待你的加入。

【招聘岗位】

新媒体记者 3名

岗位职责

策划新闻报道选题，落实编辑部选题采访；挖掘有价值的线索，追踪热点事件，采写原创新闻；拓展和维护新闻线索。

任职要求

1、具有高度的新闻敏感性，善于发现和追踪线索，能独立完成各类新闻事件的采访报道；

2、文字功底扎实，写出的新闻稿件可读性强、易于传播；具备全媒体工作技能者优先；

3、善于沟通、思想活跃、勤奋敬业，具有团队合作意识；

4、全日制本科及以上学历，有两年以上相关从业经验者优先； 5、适应出差及夜班。

新媒体编辑 2名

岗位职责

负责《陕西头条》新闻内容的采集、编辑及审核等；策划制作新闻专题；策划制作H5、图解等新媒体产品；策划新闻选题，能独立完成内容整合采编工作。

任职要求

1、关注时政新闻，关注社会热点，对网络新闻编辑有充分的职业认同感；

2、具有高度的新闻敏感性，有发现判断新闻价值能力，对新闻有足够的兴趣和热情；

3、工作踏实、善于沟通、好学，做事认真负责。会使用基本的办公及图片处理软件；

4、能承受较大工作压力，接受有限度加班夜班和轮休工作制度；

5、全日制本科及以上学历，有两年以上相关从业经验者优先。

英文编辑 1名

岗位职责

负责《发现陕西》英文频道以及境外平台内容更新和维护，英文稿件撰写，图文和视频等内容的翻译和编辑；参与微信微博及境外社交平台等新媒体内容策划和编写；参与策划执行《发现陕西》以外国人为参与主体的聚会、影展、旅行等线下活动。

任职要求

1、英语专业优先考虑，英语专业八级或达到相应水平；

2、具有出色的英文写作与翻译能力；

3、熟悉各种办公软件、社交媒体平台、编辑软件；有运营微信公众号、微博等社交媒体平台经验的优先。

4、语言能力强，思维清晰，有优秀的文字信息处理加工能力。

安卓开发工程师 1名

岗位职责

承担Android客户端的开发和维护工作，按时按需完成客户端软件的维护与更新。

任职要求

1、全日制本科及以上学历，计算机相关专业，2年以上Android开发经验，有独立完成app开发到上线的实际开发经验。

2、精通JAVA语言，Android开发基础扎实，了解HTML5、JS相关知识。熟悉SDK相关知识并具备相关经验。

3、熟悉Android系统架构及相关技术、相应架构，API接口，熟悉AndroidSDK不同版本的主要特性。熟练掌握UI、多线程、同步异步、IO、网络以及数据库开发。

4、对AndroidUI设计有丰富的经验，熟悉自定义控件，具有UI控件优化经验

5、对MVP、MVVP等其它Android框架结构有一定的理解。善于Android应用的性能优化和内存优化。

财务专员 1名

岗位职责

完成日常的成本费用收入的会计核算工作；编制财务预算，落实预算执行情况，提供月度、季度、年度财务会计分析报告；落实财务内控及风险评价，做好项目成本控制；完成税务相关工作；做好集团财务对接及完成其他交办的工作等。

任职要求

1、年龄35岁以下，财会相关专业，全日制本科及以上学历，持有从业资格证，三年以上会计工作经验者优先； 2、熟悉国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；熟练使用财务应用软件。 3、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力； 4、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受较大工作压力。 “ 人力资源专员 1名

岗位职责

熟悉人力资源相关政策，依据公司战略与业务流程规划，对公司组织结构实施执行，岗位职级和激励制度的设计、评估督察；协助完成人事制度的优化，加强各部门员工关系的维护；负责员工招聘、入职、离职、社保等人事工作；负责公司企业文化建设，做好员工培训等。

任职要求

1、年龄35岁以下，全日制本科及以上学历，人力资源等相关专业；三年以上工作经验，有人事系统操作经验优先； 2、熟悉人力资源相关法律法规和专业知识素养，具有良好的职业道德，踏实稳重，工作细心； 3、善于沟通，有良好的人际关系协调能力和团队建设能力，能承受较大工作压力。

综合法务 1名

岗位职责

处理公司相关法律事务，进行风险评估和把控，协助处理公司法律纠纷与诉讼。完成交办的综合管理其他工作。

任职要求

1、年龄30岁以下，全日制本科及以上学历，法律等相关专业； 2、肯学习，有责任心，具有一定的法律或新闻媒体相关实践经验； 3、具有较强的逻辑思维能力、沟通能力、分析及应变能力和文字功底 4、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受较大工作压力。

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而且分分钟接近各行业大咖不是梦！

还不赶紧把简历发来！

报名方式

即日起-2018年3月25日报名，将个人联系电话及简历、1寸免冠电子照片、成果案例等电子版发至邮箱：zhaopin@cnwest.com。请邮件主题注明“姓名+应聘职位”。

简历经筛选后会以公告或电话形式通知应聘者面试。面试通过后，能力测试采用笔试或实践操作、模拟测试等形式进行。

咨询电话：029-85257337 朱先生、田女士

编辑： 钟莹