宝马mini开了9年才发现是事故车 协商无果西安车主起诉4S店

宝马车开了9年，车主才发现是辆事故车。

西部网讯（记者 周到）家里的宝马mini开了九年，才发现车辆在出售之前就是辆事故车，想找4S店协商解决，却一直得不到处理。近日，西安市民潘先生就遇到了这样的奇葩事。

民生热线：我在西安金花宝鼎宝马4s店买到了二手事故车！

宝马车开了9年 才发现是辆事故车

“我在西安金花宝鼎宝马4S店买到了一辆二手事故车！”3月9日，西安市民潘先生给西部网民生热线打来求助电话，讲述了他的奇葩遭遇。

2009年3月17日，潘先生在陕西金花宝马4S店（现更名为陕西金花宝鼎宝马4S店）购买了一辆mini cooper小轿车，全款为30.8万元。“我家人开了将近9年，一直没有发现问题。”潘先生说，因为想换一辆新车，今年3月初，他把车辆信息放在了二手车网站上。

“很快就有买主联系我，我们商量好的价钱，我把车辆信息告诉了对方，他说他去查询一下车辆保养情况。”这一查让潘先生十分吃惊，“买家告诉我，我的车辆有一次大修记录，是一辆事故车，维修时间是2008年。”

购车时间是2009年，怎么会有2008年的维修记录？潘先生立马拨打了宝马中国客服电话，告知了这一情况。“宝马官方热线给我回复说不可能会存在这样的情况，也没有找到维修记录。”

随后，潘先生直接去了陕西金花宝鼎宝马4S店，调取车辆维修记录。“我亲眼看着他们在电脑上查询，竟然真的查到了2008年的维修记录！”

记录显示，车辆维修时间为2008年11月10日，维修项目为钣金、喷漆、更新转向柱开关中心、更新启动马达、拆卸安装整个排气装置等，维修器材成本费用为1万多元。

与4S店协商赔偿无果 车主决定起诉

“事故车辆也能当新车卖，4S店必须给我一个交代。”潘先生说，事情发生后，他多次与陕西金花宝鼎宝马4S店进行协商，4S店也承认存在事故车辆售卖问题，“他们说已经上报上级部门，但一直没有处理结果。”

“3月12日下午，我们又沟通了一次，4S店工作人员还拿1994年的法律说事，说这种情况过了那么久不能给处理，我觉得对方很没有诚意。”潘先生说。

今天（3月13日）下午，记者联系了西金花宝鼎宝马4S店。工作人员承认，潘先生购买的车辆确实有过大修，但关于赔偿问题，还需要双方进行协商。

对此，陕西洪振律师事务所律师马晨认为，如果潘先生能证明在购车时4S店存在欺诈行为，可根据新《新消法》《合同法》进行依法索赔。“潘先生可以申请专业的鉴定机构对该车进行鉴定，若鉴定在购车前确实是事故车，4S店如果确实隐瞒了这一事实，那他可以要求4S店退一赔三。”

目前，潘先生已经决定停止协商，直接起诉西金花宝鼎宝马4S店，维护自己的合法权益。

编辑： 沈晓芳