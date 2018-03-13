2018年春运结束 陕西铁路发送旅客超一千三百多万

西部网讯（陕西广播电视台《第一新闻》记者 赵堤涵 张鹏飞）2018年春运在昨天（3月12日）落下帷幕，今年春运共40天，陕西省铁路发送旅客达1363.8万人次，创客流新高。
今天上午记者在西安北车站候车大厅看到，和春运期间相比，乘车的旅客明显减少，安检和乘车口秩序井然，没有出现排长队的情况。
西安北车站客运值班主任高翔：“今天西安北站整体客流不大大概在八万人左右，整个客流昨天（下降），因为前天周末人还是比较多。”
记者了解到， 2018年春运昨天（3月12号）正式落下帷幕，陕西铁路春运40天发送旅客累计1363.8万人次，同比增长21.2%，与往年相比，旅客选择“高铁”出行明显增多。
西安北车站客运值班主任高翔：“今年西安北站春运为期40天，发送（旅客）385万人，较去年同期增长了90%左右。西成宝兰开通后首个春运，今年整个客流来说（达到）历史的最高点。”
西成、宝兰高铁的开通运营让陕西铁路的旅客发送量屡创新高，同时也让西安北车站的高铁枢纽作用更加凸显。
西安北车站客运值班主任高翔：“在西成开通前西安北站换乘客流在一千人左右，随着西成开通，西安北站整体换乘客流有了巨大增幅。春运40天每天换乘客流在一万两千人左右，凸显了西安地理位置的重要性。”
工作人员提醒，虽然春运结束，但是目前去往北京的动车组列车要实行二次安检，乘坐相应列车的旅客需提前安检候车。
编辑： 高政超
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