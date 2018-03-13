西部网多款融媒体产品上线 提升“全国两会”报道吸引力

西部网讯 备受关注的“2018全国两会”正在进行中，吸引众多中外媒体竞相采访报道。西部网9名记者组成“全国两会北京工作室”，深度融入陕西广播电视台融媒体中心，与后方编辑密切配合，重策划、成系列，依托《陕西头条》客户端，在两会进程中陆续推出了一批接地气、有干货、能走心的融媒体产品，提升报道吸引力。

西部网制作的H5微杂志《融观:两会融媒体特刊》

《融观》《问答两会》……系列“融媒体”清晰明了

移动互联网让信息传播呈现碎片化，如何做到“短平快”，今年全国两会，西部网尝试制作H5微杂志《融观:两会融媒体特刊》，在《陕西头条》APP每天推出一期，以手机画报形式，设置“封面”“说闻解事”“通道新语”“陕亮时刻” “见面聊”“高谈巷议”等板块，融合图文报道、图解新闻、音视频等全媒体形式，整合精编两会要闻和在陕代表、住陕委员履职声音，每天选择有看点的“干货”，让网友每天花三到五分钟时间，就可知晓两会重点和热点。

3月8日，陕西代表团媒体开放日，西部网用全景VR重现了开放日现场。

每年的两会报道，各种新技术新形式层出不穷。今年两会报道，西部网采用全景VR“还原”陕西广播电视台融媒体演播室《问答两会》特别节目现场，已制作五期720度《全景VR·问答两会》系列产品，融合全景漫游、嘉宾图文、新闻专栏、视频访谈等，展现代表委员走进演播间互动问答内容，并在场景中设置网友留言和微信互动等入口，体现“互动性”“可融性”，方便网友参与和在朋友圈等新媒体平台分享。3月8日，陕西代表团媒体开放日，西部网用全景VR重现了开放日现场，旋转任意角度，点击每位代表，都可以播放他们的问答音频，看新闻看照片看图解看视频，既“身临其境”又“声临其境”。

西部网先后推出多个数据图解新闻。

图解、动画、图片故事……“微传播”多姿多彩

今年全国两会新代表新委员多，西部网两会报道也是从认识代表委员开始，先后推出数据图解新闻《一张图带你认识新一届住陕全国政协委员》《一张图带你认识新一届在陕全国人大代表》。十三届全国人大一次会议开幕会刚刚结束，西部网“全国两会北京工作室”便从《政府工作报告》中提炼出关键目标数据和重点内容，结合陕西举措，推出图解新闻《“报告”定目标陕西这么干》，陕西代表团开放日制作图解新闻《陕西团开放日 媒体记者关心啥?》，展现陕西追赶超越的干劲和精神。

西部网制作手绘MG动画《解码“陕西三个经济”》

陕西大力发展“三个经济”是在陕代表和住陕委员探讨最多的话题之一。西部网制作手绘MG动画《解码“陕西三个经济”》，三分钟将“三个经济”概念和内涵进行解读。而这个动画从内容脚本、分镜头、手绘漫画、制作、配音全部是网站年轻人“搞定”。

“三八节”当天，西部网在《世相》中推出《赵明翠:乡村女邮递员的“履职”之路》，讲述新当选的全国人大代表、陕西安康唯一一名女乡村邮递员赵明翠的故事，她的邮路有4个村在深山，4个村在汉江对岸，她每次都要用骑摩托车、划船、徒步3种方式完成投递。本组图片故事记者在会前长时间跟拍，并通过会内会外结合的方式，反映她第一次履职尽责的故事。

西部网、陕西头条记者报道两会新闻。

编辑： 高政超