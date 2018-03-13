陕西公立医院薪酬制度改革试点铺开 落实分配自主权

西部网讯（记者 彭芬）随着医改的不断深入，公立医院薪酬制度的改革迫在眉睫。近日，陕西召开公立医院薪酬制度改革试点工作电视电话会议，总结第一批开展公立医院薪酬制度改革的试点经验，明确公立医院薪酬制度改革试点工作的指导思想、基本原则、试点内容和具体的工作要求，标志着我省公立医院薪酬制度改革试点工作全面铺开。

会议进一步明确有关政策，对如何做好下一步工作提出要求。一是优化公立医院薪酬结构。合理确定公立医院薪酬结构，进一步完善岗位绩效工资制，绩效工资中用于激励的比例，原则上不低于绩效工资总量的60%。

二是合理确定公立医院薪酬水平。按照“两个允许”要求，试点可以根据当地情况合理确定公立医院薪酬水平，原则上控制在同级事业单位绩效工资平均水平的3倍以内。

三是推进公立医院主要负责人薪酬改革。公立医院主要负责人薪酬水平要与本院医务人员薪酬水平保持合理关系，原则上不得超过本院医务人员平均薪酬水平的5倍。

四是落实公立医院分配自主权。各公立医院在核定的薪酬总量内进行自主分配。推动公立医院编制内外人员同岗同薪同待遇。

五是健全以公益性为导向的考核评价机制。综合考虑公立医院职责履行、工作量、服务质量、费用控制、运行绩效、成本控制、医保政策执行情况等因素，定期组织考核，考核结果与医院薪酬总量挂钩。

六是加强监督管理，试点市要加强对公立医院薪酬分配的监督管理，试点医院要严格执行国家工资政策，严肃分配纪律，严肃查处医务人员收受红包。回扣等违规违纪行为。

陕西此次全面铺开公立医院薪酬制度改革试点工作，积极探索可复制、可推广的做法和经验，以期为全面深化医改、建立更加科学合理的公立医院薪酬制度提供参考，最终实现人民群众得实惠、医务人员受鼓舞的改革目标。

编辑： 高政超