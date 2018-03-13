2018年春运陕西路运旅客同比下降11.12% 水运持平

西部网讯（记者 刘望）记者今天（3月13日）从陕西省交通运输厅了解到，今年春运工作从2月1日开始至3月12日结束，历时40天。春运期间，全省道路运输累计投放客车672,107辆次，运送旅客3,231.92万人次，同比分别下降7.73 %、11.12%；水路运输累计投放客船总数和运送旅客量与去年基本持平。
春节7天长假（2月15日至2月21日，即大年三十至正月初六），全省道路运输累计投放客车96452辆次，完成客运量478.04万人次,同比分别下降8.23%、10.53%。水路运输累计投放船舶10523艘次，完成旅客运输量28.64万人次，同比基本持平。
春节期间全省高速公路车流量达936.51万辆，较上年同期增加12.58%，其中小型客车流量908.78万辆，较上年同期增加13.22%。普通国省干线公路主要旅游线路受监测的路段15-21日日均断面交通流量达8676辆，比平日减少19%。春运期间全省交通服务热线共受理社会来电5.6万人次，日均接听来电1400余人次，较平日增长27%。
春运期间全省公路发送旅客省际以上海、浙江、湖北、重庆、山东、广东、河南、甘肃、宁夏等省为主，省内以渭南、商洛、咸阳、汉中及西安各县乡镇为主。水路运输客流主要集中在安康、汉中、商洛和渭南地区，以中短途为主。铁路、民航旅客运输同比有增长明显。
编辑： 高政超
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