曲江多个小区户籍管辖变更决定已被撤销

3月12日，20条网友留言有回复。

西部网讯 周至县马村108国道毁坏严重、西咸同德晨曦园下水管道破洞、雁塔小悉尼新都小区环境脏乱差、曲江多个小区户籍管辖要变更……3月12日, 雁塔区网络发言人、周至县司竹镇人民政府等11个党政相关单位回复了20条西部网网友留言。

周至县马村段108国道毁坏严重

已纳入道路维修计划

2月20日，网友“马村路口道路问题”反映，周至县司竹镇马村路口距离108国道大概1公里处，路面已经从柏油路变成土路，一直处于无人维修状态，一下雨下雪泥泞不堪，艰难通行，望有关部门尽快解决，方便通行。

周至县司竹镇人民政府回复：经调查，情况基本属实，此路属油路返沙，已纳入2018年出村路（马村-108道）项目，以待维修，特作此回复。

西咸同德晨曦园小区下水道破洞

目前已修复完毕

2月9日，网友“小小”反映，西咸同德晨曦园小区业主阳台主下水管道破洞，物业不处理，多次交涉未果，希望相关部门关注解决，谢谢。

陕西沣西置业有限公司回复：关于同德晨曦园小区污水外漏问题,我公司发现后立刻进行抢修,2月初已修复。关于同德晨曦园小区业主阳合下水管破洞的问题，我公司第一时间组织施工人员进行修复。现已修复完毕并得到业主的好评。

雁塔小悉尼新都小区环境脏乱差

将尽快清理楼内杂物

3月2日，网友“一个人的夜”反映，我是雁塔小悉尼新都4号楼的住户，小区环境脏乱差，保洁员一个礼拜也不打扫一次公共区域卫生。公共照明损坏，也只是随便更换一个灯泡，电梯里的监控，形同虚设，而物业公司只收费不服务，请求有关部门监督检查。

雁塔区网络发言人回复：经街办工作人员现场查看，小悉尼4号楼基本卫生情况良好，部分楼层楼道内有杂物堆放现象。工作人员要求物业协同边家村二组干部做好群众的解释工作，尽快完成楼内杂物清理。

关于路灯照明的问题，因物业原有备用配件用完，新申请更换配件正在由其上级公司统一采购中，故未能及时更换，街办已继续督促物业认真做好相关服务工作，让广大业主住的舒心。

曲江多个小区户籍管辖变更？

已撤销之前的划分决定

3月5日，网友“tjg123”反映，我是曲江二期万科东方传奇业主，现在听说要把我们的楼盘户籍从曲江派出所划归等驾坡派出所，这样就引出以下问题：现实社会中，包括教育，医疗，社保等事关人民切身利益的因素都会以户口为准，进行实施，从曲江派出所划归等驾坡派出所，我们的权益无法得到保障，尤其是教育的权益。

雁塔区网络发言人回复：在2月27日，曲江派出所贴出告示将一部分小区划分到等驾坡派出所和长延堡派出所进行管理，这是公安系统内部的一次片区划分，目的是更好的服务群众办理业务。曲江派出所由于每天接待办理户籍的群众太多，需要排队很长时间。

由于此消息发出后所在小区群众担心他们的教育、医疗、房价会受到损失，为了消除他们的顾虑。分局联合市局协商决定，撤销之前的划分决定，后期该区域会怎样划分，公安雁塔分局会在接到市局部署后第一时间向社会发布消息。

（编辑：辛超 实习生 马晴茹）

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3月12日有回复：雁塔区等11个单位回复20条网友留言

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编辑： 辛超