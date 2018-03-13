西安发布消费维权十大案例 土特产店隐瞒实价被罚

西部网讯（记者 熊惠玲）近日，西安市工商行政管理局选取了近年来全市工商和市场监管部门查处的典型消费维权行政执法案例十起，希望通过案例的分析，帮助消费者规避消费陷阱，识别违法行为，营造放心消费环境。以下是部分案例：

隐瞒贷款购车真实信息 被行政处罚22万

2017年初，消费者荆某、陈某在某汽车销售服务有限公司购买宝马汽车时，因该公司未告知其贷款购车真实信息，并收取垫款服务费等问题与公司发生争议。在双方协商未果情况下，荆某、陈某向工商部门进行举报。

经查，该汽车销售服务有限公司向消费者销售汽车时，隐瞒消费者与其达成贷款购车并交付购车首付款后即可开具全额购车发票信息及贷款流程等真实信息，将本属免费办理的业务交由某汽车贸易有限公司代为办理，收取消费者垫款服务费计22201元。

西安市工商局灞桥分局依据《消费者权益保护法》等法律法规有关规定，认定该汽车销售服务有限公司在提供服务中，隐瞒与消费者有重大利害关系的信息误导消费者，侵犯消费者合法权益，责令其停止违法行为，并作出罚款22万元的行政处罚。

【案例点评】该案中，汽车销售服务有限公司隐瞒与消费者有重大利害关系的信息，误导了消费者的消费意向，增加消费者的负担，侵犯了消费者的知情权和公平交易权，扰乱了正常的市场秩序。

汽车销售服务纠纷是消费者者投诉的热点问题，消费者在遇到问题，不能得到经销商和厂商回应时，可以通过请求消费者协会调解、向有关行政部门投诉、提请仲裁机构仲裁和向人民法院提起诉讼等方式进行维权。

利用格式条款强制消费 买车多出7000元装潢费

2017年8月，西安市工商局双生分局执法人员对某汽车销售服务有限公司检查时，发现该公司涉嫌存在利用格式条款强制消费违法行为，遂依法对该公司立案调查。

经查，2017年7月，该汽车销售服务有限公司在消费者马某购买汽车过程中，利用格式条款，以“如不购买，将不以合同价格出售该款车”要挟，强制马某购买其指定的价值7000元的装饰材料及服务，该汽车销售服务有限公司从中获利3500元。西安市工商局双生分局依据《侵害消费者权益行为处罚办法》有关规定，认定该汽车销售服务有限公司的行为属于利用格式条款强制消费行为，责令其改正违法行为，并作出罚款10000元的行政处罚。

【案例点评】强制消费行为是严重侵害消费者权益的行为。消费者在购买商品和接受服务过程中，对于经营者强制消费、变相强制消费和添加不合理条件的经营行为，应拒绝交易。已经达成交易的，应通过向工商行政管理机关投诉举报或者向人民法院提起民事诉讼的方式维护自身合法权益。

土特产店隐瞒价格 误导消费者购买高价药材

2017年2月9日，山西游客赵某在临潼旅游期间，在某土特产店购买了价值6468元的中药材“铁皮石斛”，后感觉“铁皮石斛”价格太高，通过“12315”投诉举报电话向西安市工商局临潼分局进行投诉。

经查，该土特产店销售人员焦某向赵某销售“铁皮石斛”时，故意未将“铁皮石斛”价格说清楚，导致赵某将“每克10元”的价格误认为是“每根10元”，购买600多克，并将“铁皮石斛”打成粉状，付款6468元。

2月17日，在西安市工商局临潼分局调解下，该土特产店退还赵某全部货款，向赵某赔礼道歉。西安市工商局临潼分局依据《侵害消费者权益行为处罚办法》的有关规定，认定该土特产店故意不说清楚所提供的商品价格的行为，属于隐瞒与消费者有重大利害关系的信息误导消费者行为，责令其改正违法行为，并作出警告、罚款19000元的行政处罚。

【案例点评】该案中，由于当事人的故意，导致消费者对交易标的价格产生重大误解。由于消费者未及时提出质疑，未及时向工商部门投诉举报，导致消费纠纷处理时间拖长，也对消费者造成一定的经济损失。工商部门处理投诉过程中，及时启动“诉转案”程序，既打击了景区个别经营户违法销售商品违法行为，也切实维护了消费者的合法权益。

编辑： 肖昌希