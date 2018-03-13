西安消协去年受理投诉3657件 网购问题最突出

西部网讯（记者 熊惠玲）近日，记者从西安市消协获悉，2017年全市消协系统共受理消费者投诉3657件，解决3512件，解决率为96%，接待来人来电咨询13.6万余人次，为消费者挽回经济损失294万余元。

其中，质量投诉2310件，占总投诉量的63.17%；按照商品类分，家用电子电器635件，占总投诉量的17.36%；食品414件，占总投诉量的11.32%； 按照服务类别分，生活、社会服务260件,占总投诉量的9.84%;房屋装修及物业服务263件,占总投诉量的7.19%。

网购质量投诉突出 出问题难维权

2017年市消协受理网络购物投诉116件，网络购物方面投诉的主要问题有：一是质量问题。主要表现在消费者收到商品拆包后发现存在质量问题或有瑕疵；二是实物与网上宣传不符，有的甚至为“三无”产品；三是承诺不兑现，如不履行合同义务、买卖合同纠纷等；四是其它问题，如消费者个人信息泄露等。

案例：

李女士2016年3月通过淘宝网购买了一套实木家具，价值为2万余元，收到产品20多天后，发现家具多处开裂，到了7月份家具最大裂缝达到8—14mm，没有办法使用，与上海欧桂公司联系反馈商品质量问题，经过多次联系和沟通，8月份商家给李女士更换一套。但收到更换后的家具30天后发现仍然有开裂，而且比第一套开裂的问题还严重。

于是，李女士又和商家联系，商家说给消费者处理，但只说不动，前后又等了几个月，无奈之下，2017年5月向市消协投诉，消协与淘宝第三方平台联系，第三方平台说时间久远无法处理，消协又与商家联系，进行调解，但最终没有调解成功。消协建议消费者通过其他途径维权。

消协提醒，消费者在选择网络购物时，购买大件商品尽量选择在本地正规实体店购买，不要轻信商家的广告宣传；要选择正规信誉好的网站进行购物，不要自行随意点开没有经过验证的网站链接并购物。

要注意网购支付方式。尽量选择有一定规模并且有第三方支付平台的网站商铺进行购物，不要直接将购物款通过转账或其它方式支付给销售商。

《消法》对网络购物也规定了七日内无理由退货（除了法律规定不能适用的除外），因此消费者在收到商品后应立即进行查看、核对商品，一旦发现商品有问题尽快与销售网站联系，掌握好7天这个时限，不要由于自身原因耽误了“后悔权”的时限，造成自身被动。保存好购物凭证和电子交易凭证，以便维权。

老年人消费陷阱多 保健品仍是投诉热点

2017年市消协受理保健品投诉235件，与2016年相比下降5.6%。

老年消费者投诉问题主要有：一是一些经营者通过媒体购物、讲座、赠书等方式对销售的保健食品进行虚假宣传，由于跨地域、涉及环节多等原因，投诉纠纷往往难以解决；二是以养生讲座等方式以虚高的价格向其推销产品，针对老年人群体进行特殊销售，特别是保健食品。三是经营者没有固定经营场所，售后服务形同虚设。发生纠纷后消费者根本无法与对方取得联系，消费者的诉求难以实现。

案例：

消费者王女士2017年12月收到一本书，书上面介绍一种产品，声称这种产品可以治疗多种疾病，如果现在购买可以给王女士申请优惠，原价为2950元，可以向总部申请财政补贴健康基金1000元，收到产品后只需再付1950元就可以了。于是王女士购买了一个疗程，服用后出现拉肚子、瘙痒等副作用。

王女士给商家反映后，商家又给推荐另一种“治疗细胞”的产品价值3000余元，让两中产品配合服用，但是第二次寄去的产品数量不够，而且配合服用，副作用仍然没有消除，于是和商家联系要求退货，但商家却以各种理由推诿不予解决。无奈之下，投诉到市消协，经过市消协调解，商家给消费者退款3000余元。

针对老年保健品消费，消协提醒，老年消费者有疾病应去正规医院就医，遵从医生的遗嘱，不要轻信他人的宣传和承诺，确实需要购买保健品的消费者，应购买前咨询医生可以购买哪类的保健品。对于打着机构名义进行销售保健品或药品的经营者，消费者一定要向相关机构核实清楚后，再根据自身身体状况考虑是否需要购买。

保健食品都有规定的适宜人群和不适宜人群及食用量，消费者在购买时要仔细查看。切记保留购物发票等凭证，万一自身权益受损可作为日后投诉依据。

装修公司有猫腻 签订合同要谨慎

2017年市消协收到房屋装修类投诉263件，房屋装修类投诉问题主要反映在：装修定金难退回；签订完合同，在施工过程中增项加价；对消费者提出的问题进行推诿、拖延，造成消费者无法按时入住、违约。

给消费者承诺的项目没有明确的出现在合同中，只用含糊的词语带过；签订装修合同后，未按照合同约定施工，出现质量问题不履行维修义务；装修材料于承诺不相符等方面。

案例：

消费者王先生2016年12月应某装修公司邀请，参加装修行业促销活动。活动现场，王先生与负责接待的工作人员沟通，工作人员说他们有一种家装套餐，很适合王先生要装修的房子，后期也没有其它费用，王先生也觉得与预算费用差额不多，于是交付了8000余元的装修定金。

2017年3月王先生通知装修公司装修，但推三阻四就是不开工，找到商家，商家给了一个装修效果图，并告知王先生水电改造超出部分还需7000至8000元，王先生说当时签订合同时你们工作人员承诺后期没有其他费用，所有的费用都包括在合同中。但装修公司坚持加费部分不包括其中，王先生觉得受欺骗，要求退还定金，解除合同。但商家以消费者违约为由不予退还定金。无奈之下，王先生投诉到市消协，经过调解最终商家给消费者退款。

消协提醒，消费者装修时一定要货比三家，对于商家以优惠、赠送产品等为诱饵，要求尽快交付定金或签合同的要三思而行。对商家和消费者在沟通中口头承诺的相关内容，消费者一定要求商家将承诺写进合同中。

在签订合同时消费者首先要了解清楚装修公司的资质、信誉等相关情况；其次要详细了解合同中的内容、预算单里的内容，对于装修公司的增加项目和费用一定要清楚明了，了解清楚双方的权利义务，以免签订合同后或在施工时出现纠纷，双方扯皮不清。

编辑： 肖昌希