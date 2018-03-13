"药王山庙会"3月17日举行 15天将赠发优惠券3万张

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 郭刚华）从盛唐至今，在每年“二月二”铜川人们都会举行大型民祭“药王”孙思邈的仪式，众人将在药王山风景区演绎出一场盛唐时期的民俗盛宴。作为国家级的非遗“古庙会”，今年又有什么特色？

记者今天（3月13日）从2018年“药王山庙会”发布会现场了解到，今年的“二月二”古庙会以“弘扬药王文化 体验健康旅游”为主题，将于3月17日至3月31日在铜川市耀州区药王山景区举办，为期15天。庙会期间，景区将执行半价门票40元每人的标准，老年证、残疾证、军官证等享受免票政策，除此之外，景区还印发了三万多张优惠券免费发放。

铜川市文旅投资控股有限公司副总经理杨继涛：“西铜和西安高速铜川出口，给他每家放了5000张的优惠券，来外地的车辆，一个车辆发一张，一张优惠券在庙会期间相当于10元用，在景区就可以拿着优惠券30元就可以买一张40元的门票。”

此外，本届庙会在景区周边协调增设了多个停车位，增设售票窗口的同时增加服务咨询点三处，大家可通过微信、支付宝购票，快速方便入园。还增设手机充电桩、移动卫生间、搭建了母婴室、综合便捷服务台，全方位为游客服务。同时，“药王山古庙会”作为国家级非物质文化遗产名录，已经成为人们走近药王，休闲养生的新坐标，为陕西人民以及地缘游客提供一个新年开春游玩的好去处。

铜川市药王山管理局副局长陈同新：“二月二当天人数能达到五到六万人，就是当天进入景区拜药王的人数，游客量是逐年上升，因为这个孙思邈是铜川的‘药王’，陕西的‘药王’，中国的‘药王’，世界唯一的‘药王’，而且他的故乡就在这，让咱们药王文化走向全国，走向全世界。”

编辑： 张娟