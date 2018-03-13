首届朱鹮国际论坛5月在朱鹮之乡洋县举办。

西部网讯（记者 魏永贤）今年是中日和平友好条约缔结40周年，中韩战略合作伙伴关系建立10周年，也是中国向韩国赠送朱鹮10周年。经陕西省政府和中国人民对外友好协会批准，首届朱鹮国际论坛将于今年5月23日—24日在朱鹮之乡汉中市洋县举办。

1981年的5月23日，在全世界野生朱鹮相继灭绝之际，在陕西洋县发现了世界上仅存的7只野生朱鹮，从此开启了这一极濒危物种保护工作。此后，应日本政府、韩国政府请求，中国相继向日本、韩国共赠送9只朱鹮，帮助他们进行朱鹮种群恢复，朱鹮因此也被誉为“友好使者”。

首届朱鹮国际论坛由中国人民对外友好协会、中日协会、中韩文化友好协会主办，陕西省人民对外友好协会、陕西省林业厅、汉中市政府、华商传媒集团承办，中日韩三国合作秘书处、东北亚地方政府联合会协办，洋县政府、陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局、朱鹮传奇工作室执行。

朱鹮国际论坛将不仅局限于学术的交流探讨，而是将“友好使者”朱鹮提升为中日韩地方政府合作和民间友好交流的品牌抓手和合作载体，力求在中日韩三国合作方面取得新的突破。届时相关国际组织负责人，中日韩拥有朱鹮的地方政府、朱鹮保护机构、专家学者以及媒体将莅临参加。

与此同时，3月31日，由上海歌舞团历时四年创排的世界巡演舞剧《朱鹮》将“飞”至西安演出，并拉开持续两个多月的首届朱鹮文化节的大幕。朱鹮文化节与朱鹮国际论坛交相辉映，将共同拉动陕西进入“朱鹮时间”。美丽的朱鹮也将逐步改变“陕西等于兵马俑”这一片面认识，从而成为陕西新的文化符号。