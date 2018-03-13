榆林力推国家森林城市创建 今年将义务植树1000万株

西部网榆林讯（记者 李明）3月12日是全国第40个植树节，当天下午，榆林市召了开创建国家森林城市暨春季造林绿化动员大会。记者从会上了解到，今年榆林市将完成营造林60万亩，义务植树1000万株。
据了解，今年榆林市林业工作将以“四季常绿、三季有花”为目标，以落实“保治补”措施为抓手，完成营造林60万亩，义务植树1000万株。
会议还安排部署了今年榆林市创建国家森林城市工作任务。其中包括，新建、续建和改造提升公园23个，新增生产绿地10公顷，防护绿地110公顷，附属绿地11公顷，启动2个林荫停车场建设，完成环城绿色屏障建设任务8840公顷，建设城镇型绿道68公里。
今年还将开展县城公园、小游园、街旁绿地、附属绿地建设，保证市民出行500米有休闲绿地。今年将新增绿化村庄100个，建成121个森林村庄，42个美丽村庄。晋升国家级自然保护区1个，新建县级森林公园3个，新建县城湿地公园1个。
榆林市委书记戴征社在会上说，创建国家森林城市、改善生态环境是实现省委对榆林提出的“三大目标”、推动榆林高质量发展的应有之义和重要抓手。榆林矿产资源丰富与生态脆弱并存的市情特点，决定了要妥善处理好资源开发与生态保护这对矛盾，更加珍惜生态环境，更加重视生态建设，更加提升环境质量。
“我们要抓住国家生态建设和实施乡村振兴战略的机遇，从中闯出一条新路子，夯实绿色“家底”，为今后榆林长远的生态修复、持续发展创造良好的环境。”戴征社说，全市上下要抓好当前植树造林的有利时机，扎实搞好春季造林绿化工作，全力创建国家森林城市，全面加强榆林生态文明建设。
当天会议，还对榆林市造林绿化先进集体和先进个人进行了表彰。榆林市林业局、住建局相关负责人作表态发言。
编辑： 张娟
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