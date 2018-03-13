期待苹果价格更稳定更透明 陕西苹果迎来期货时代

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》）近日，全球首个鲜果期货品种——苹果期货在郑州商品交易所挂牌交易，引起果农们的热切关注。那么，什么是苹果期货？哪些人适合参与苹果期货交易？苹果期货的上市又会对陕西省苹果产业发展产生哪些影响？带着这些问题，记者前往陕西省苹果主产区之一的白水县进行了调查采访。

位于白水县冯雷镇小雷村的鑫盛苹果专业合作社成立于2011年，理事长王斌告诉记者，自从合作社成立以来，加入的农户越来越多，苹果的种植面积达到了1000多亩。然而，由于苹果市场价格波动大，价格不透明，丰产不丰收的问题一直困扰着他们。

王斌：“这种困扰也是人心中的一个负担，就是这个价格它不稳定，一年好一年坏，价格稳不住，存在这个问题。”

这样的问题也一直困扰着做苹果贸易生意的侯保智。侯保智是白水县盛隆果业有限责任公司总经理，他告诉记者，每年10月份，他们公司必须先通过预判的价格来完成苹果的收购与存储，然后再进入销售。在销售过程中，他们最担心的就是未来市场价格的大幅波动。

侯保智：“价格有的时候忽高忽低，高的时候特别高，低的时候特别低，导致苹果的生产和销售方面存在很大的问题，这样对企业对果农，都带来了很大的影响。”

白水县果业局局长吕安民告诉记者，苹果价格的大幅波动，很大程度上是价格的不透明造成的，这种不透明就体现在无法预知苹果市场未来的价格。

吕安民：“那么如何规避这种风险，实际上这么些年，我们一直在思考和解决这个问题。”

白水县遇到的情况在陕西省乃至全国都是一个普遍存在的问题。在全国122个苹果主产市、县里，有33个是国家级贫困县。苹果市场的稳定，不仅直接关系着果农的收入，也在一定程度上关系着国家脱贫攻坚任务在这些地区的落实。

2017年12月22日，经国务院同意,证监会批准，全球首个鲜果期货品种——苹果期货在郑州商品交易所挂牌交易。

这等于说苹果的交易除了现货市场这一渠道外，又多了一个期货交易的渠道。那么，苹果期货的上市交易，会对现货市场以及果农果商有哪些帮助呢？

记者了解到，与苹果现货市场需要一手交钱一手交货不同，苹果期货在期货市场上交易的是一纸合约，这份合约约定了在将来某一特定的时间和地点交割苹果的质量、数量，通俗地说，在苹果期货市场上买卖的是未来某一时间的苹果。譬如这次首批上市的苹果合约分别是在2018年5月、7月、10月、11月、12月进行交割的5个合约。只要有期货账户的任何人都可以买卖这几个月份的苹果合约。

西部期货有限公司投研部总经理周美莉：“期货市场它是最快速、最高效、能反映全国甚至全球市场信息，就是信息高速处理的一个市场，所以就是在这样一个市场下，市场价格反映的会更为透明，更为直接更为迅速。”

周美莉介绍，苹果期货一个主要功能就是形成了未来的价格，这就是所谓的价格发现。对于果农和贸易商来说，就能了解未来苹果价格的走势，从而调整当下的生产、销售、储存等，规避价格波动带来的风险。此外，苹果期货还有一个套期保值的功能。比如，果农或者果商在现货市场买卖苹果后，发现未来的市场可能会出现变化，导致这个交易可能出现亏损。那么，这个时候可以在期货市场再做一个相反的买卖交易，来对冲掉现货市场交易带来的亏损风险。

周美莉：“你比如说，你现在现货市场以四块每斤买入了一些苹果，假如你预感到未来价格会跌，这个时候假如期货市场的价格是每斤4.5元,你就可以在期货市场上卖出合约，这样你就提前锁定了5五毛钱的利润。”

看来，苹果期货的上市，一方面解决了价格不透明的问题，有利于稳定市场价格；另一方面，也使果农果商多了一个对冲风险的金融工具。同时，随着苹果期货的上市，郑州商品交易所也制定了什么标准的苹果才能在进入期货市场交易，从而解决了苹果交易无标准、无序化的局面，有利于果农调整种植结构，提升苹果质量，实现“优质优价”。

采访中，记者了解到，苹果期货上市两个多月来，已经给陕西省苹果现货市场带来了积极影响。

王斌：“不管是合作社或者是果农，要提高商品意识，你要往人家期货货仓里边放，你必须有人家货仓的标准，达到那个标准人家才让你进货仓，所以能提高社员的商品意识，把自己生产的苹果品质抓上去。”

在盛隆果业有限责任公司，自从苹果期货上市以后，侯保智已经养成了每天看期货盘面的习惯。

侯保智：“主要是掌握每天的行情和信息，便于我们销售的操作。”

周美莉告诉记者，理论上任何人都可以参与苹果期货交易，但对普通果农来说，直接利用苹果期货还存在很大风险。对这部分人目前国家主推的是“期货+保险”这种期货衍生品，果农可以通过购买保险间接参与期货市场来达到规避价格风险的目的。

王斌：“你今年预计苹果卖三块钱，你可以做三块钱的保险，如果将来你卖二块八，期货保险公司就可以把这两毛钱，给你补回来。”

苹果期货上市后，白水县也积极跟期货公司进行战略合作，对苹果从业者进行期货专业知识的培训，希望借助苹果期货这个平台壮大当地的苹果产业。

吕安民：“苹果期货第一是为苹果销售开启了另外一扇门，第二个是规范了我们的生产和销售环节，第三，将有一大批白水苹果的从业者，从期货市场中受益，同时在带动贫困户脱贫过程中起到积极的促进作用。”

以苹果为代表的果业已成为陕西现代农业建设的一张名片和农民增收的重要支柱产业，苹果期货的上市，无疑会对陕西省苹果产业的发展起到助力作用。当然，任何金融工具都有一定的风险性，在期望苹果期货稳健运行的同时，果农们要做的就是要借助这个工具，通过提高商品意识、质量意识，不断提升陕西省苹果产业的竞争力。

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编辑： 辛超