李春临:榆林已经准备就绪 希望“包西高铁延榆段”能年内开工

全国人大代表、榆林市代市长李春临

西部网讯（特派北京记者 秦振 赵昊）“今年全国‘两会’，我带来的建议挺多，但如果论最大的愿望，那就是希望‘包西高铁延榆段’能够尽快开启建设。”3月12日，全国人大代表、榆林市代市长李春临在接受西部网、陕西头条记者采访时表示，榆林已经“万事俱备”，希望“包西高铁延榆段” 能够年内开工。

李春临说起这个愿望时，语气里满是迫切。在今年全国两会期间，只要有机会，他都会不遗余力地为这条铁路的建设“鼓与呼”。

李春临介绍，为推进包西高铁延榆段的建设，榆林当地主动配合陕西省铁路集团公司加快项目前期工作的进度，基本完成土地预审、环评等各项前置手续，甚至需要榆林落实的市级项目资本金也已经全部准备就绪，就等着年内能开工。

李春临说，现在，打造世界一流的高端能源化工基地、陕甘宁蒙晋交界最具影响力的城市、建设黄土高原生态文明建设示范区，这些都是摆在榆林面前的机遇和挑战，甚至决定着这座塞上明珠的未来。

“这条铁路不仅仅通过榆林，还会由北向南将我省上下贯通，加强陕北、关中、陕南的联系，也让榆林的优质资源通过这条铁路更快速的运出去。” 李春临说，当前的榆林已经处在了发展的快车道，自身已经做好的全部准备，“相信只要给榆林机会，榆林有能力还世界一份惊喜。”

编辑： 钟莹