委员热议营商环境：西安的努力和尝试值得在全省推广

西部网讯（特派北京记者 李媛）政府工作报告中指出，推行“互联网+政务服务”，实施一站式服务等举措，营商环境持续改善，市场活力明显增强，群众办事更加便利。连日来，如何打造更优质的营商环境成为政协小组会议上的高频词汇，对于进一步优化陕西的营商环境，住陕全国政协委员韩宝生、徐明非表示，在提升政府服务之后，还要在降低生产成本和提升软环境上下功夫。

全国政协委员、西安市人大常委会副主任韩宝生

韩宝生：建议对创业“海归”落户等手续进行简化

住陕全国政协委员、西安市人大常委会副主任韩宝生在工作时发现，有不少人在国外留学、创业多年后想回到西安发展，但因为户口问题被卡住了。

根据《中华人民共和国出入境管理法实施细则》第七条规定，居住在国内的公民出境定居的，须到当地公安派出所或者户籍办公室注销户口。韩宝生说，“注销户口不等于注销国籍，回来之后可以申请恢复，但是手续十分繁杂。所需要提供的资料大概有十多项，包括很多资料需要到所在国大使馆办理，需要公证处出具证明。”

“他们中百分之七十都是高学历、社会精英，在国外所创办的企业也都是高科技之类的，如果来到西安一定会促进当地的经济社会发展。”韩宝生希望能够简化相关审批手续，为在海外留学创业者回国提供方便。

全国政协委员、省工商联主席徐明非

徐明非：不仅要提升政府服务 更要降低企业生产成本 改善软环境

住陕全国政协委员、陕西省工商联主席徐明非很关注近年来西安政府部门对于优化营商环境的职能转变过程。

“西安的营商环境这几年改善很大，对于民营企业家的信心提振还是很明显的。”徐明非坦言，营商环境的好坏是评价政府职能的一个很重要指标。

“更重要的是，这个环境是要共同营造的，企业家要珍惜，这是我们共同的生态环境，政府有了这样的认识、有了这方面的作为，加之群众有这样的互动，环境才会越来越好。”徐明非说，企业对于政府行为应该有很好呼应，这样政府好的政策才能够切实落地。

在徐明非看来，营商环境改善应该是陕西追赶超越的重要一环。他建议，政府还要在降低企业成本上下功夫，不合规的政策该破，不合理的费用得降，给企业最大的优惠。

徐明非说，优化营商环境分为三个层次，在做好政府服务，降低生产成本两个层次之后，就要对大环境进行改善。“要营造大的软环境，这里面包括自然环境、整体创业氛围等等，这些都提升了，营商环境自然就好了。西安市这两年做了很多努力和尝试，我们对它有更多期待，也希望全省范围内都开展。”徐明非表示。

编辑： 钟莹