周鸿祎：360集团将在西安建立安全研发中心

全国政协委员、360集团董事长兼CEO周鸿祎

西部网讯（特派北京记者 李媛）“开完两会就去西安。”两会期间，全国政协委员、360集团董事长兼CEO周鸿祎在接受西部网、陕西头条记者采访时表示，西安的营商环境这两年有非常大改变，他们将在西安建立安全研发中心。

过去的2017年，是西安市营商环境飞跃的一年，“店小二”“五星级服务”“三大革命”等一系列措施也不断吸引全国各地优秀的企业家到访。周鸿祎就是2017年来到西安参加西商大会的，据他回忆，在过去不到半年时间里，西安很多政府官员到北京来拜访他，到公司来研讨合作。

“我感觉西安现在亲清的政商关系与环境已经建立起来了，而且感受到西安对商业、投资、科技、人才的渴求。”周鸿祎告诉记者，去年360集团开始和西安电子科技大学合作成立网络安全学院，如今他们已经决定在西安建立安全研发中心，把西安打造成网络安全科研基地，开完两会他就要再去西安。

采访中，周鸿祎多次向记者表示，在前期洽谈中，他看到的是西安营商环境的巨大改变，感受到的是西安政府工作人员的满满诚意。

“营商环境这个不用说，肯定是最先考虑的，主要还看中西安的人才资源，西安交大、西工大、西电等等这些高校的人才。”

周鸿祎说，西安高校聚集，最大的价值就是人才，而且西安有很多科研院所，接下来要做的就是在这样的资源优势下，如何创造好的环境。“好的商业环境，就是给西安的企业提供好的创业环境，创新创业的激励政策和环境土壤一旦好起来，西安那么多人才资源就一定会发芽结果。”

编辑： 钟莹