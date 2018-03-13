两会观点丨周卫健:雾霾治理首先要搞清楚成因 “除霾塔”是试验项目

周卫健认为环境治理首先要做大量基础研究，精准施策。

西部网讯（特派北京记者 陈嘉伟 赵昊 刘望）在今年的政府报告中提出，国家科技投入要向民生领域倾斜，加强雾霾治理、癌症等重大疾病防治攻关，使科技更好造福人民。全国人大代表、中科院院士、中科院和西安交大共建加速器质谱中心主任周卫健认为，“雾霾治理，首先搞清楚成因，对症施策才能有效治理。”

西安建“除霾塔”引关注 后期将研发“除霾路灯”

谈到2017年陕西的环境治理，周卫健认为收获不少。今年一月，位于西安市长安区的一座“除霾塔”引起了大家的好奇，该项目就是周卫健所在的中科院地球环境所的空气治理重点试验项目。

“这个除霾塔也叫太阳能清洁器，通过热能过滤以及光化学材料等，把雾霾空气过滤后再把清洁空气释放出来，能有效净化周边10平方公里的空气。”周卫健说。

除此之外，周卫健透露，中科院地环所还将利用除霾塔的原理研发除霾路灯，在除霾的同时还能照明。

基础研究是环境治理的关键

虽然环境治理有一定成效，但是并非一蹴而就，周卫健认为2017年空气质量的好转，除了政府与大家共同的治理外，冷空气活动加强也是重要原因。

“所以，我觉得还是应该做大量的基础研究，先搞清楚雾霾的成因，精准施策才能治理的更有效。除了污染源以外，雾霾到底是经过怎么样的化学、物理过程才形成的?一点点搞清楚了原因，再去针对性的治理。” 周卫健说，目前中科院地环所和西安市政府创建了地球环境创新研究院，希望把西安的水、土、空气进行一个系统的研究，再进行系统化的治理。

除此之外，周卫健认为环境治理是一个全民工程，她希望在环境保护方面，能给广大群众做更多的科学普及，大家的积极性调动起来，共同保护我们的环境。

编辑： 钟莹