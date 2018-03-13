凤翔槐原古朴神秘的排灯会点亮，吸引万余人观看。

西部网讯（记者 鲁鹏飞）3月12日（农历正月二十五）晚上，在宝鸡凤翔县陈村镇槐原村，一年一度的凤翔槐原“排灯会”精彩上演。当地群众自发组织起来，高举着排灯，成群结队地去女登祠祭祀炎帝之母女登。一盏盏排灯在夜空中交相辉映，上千名村民手举排灯行进，在夜色中宛若一条游动的火龙，壮观的场面吸引了周边万余名群众前往观看赏灯。

凤翔槐原排灯文化艺术节源于当地每年举办的“女登会”，正月二十五晚上8时，凤翔槐原地区的西槐、槐中、槐领、槐北4个村不约而同地亮起了排灯，群众自发组成排灯队伍向女登祠汇集。黑暗中一条条火龙在田野中游动，礼炮声、鞭炮声、鼓镲声此起彼伏，为寂静的乡村夜晚增添了热闹的节日气氛。

槐原排灯文化起源于炎帝孝顺其母亲女登的传奇故事。凤翔女登文化研究会名誉会长刘启文介绍说，凤翔槐原“排灯会”源远流长，相传在远古时期，炎帝的母亲女登是蜂农，她整日逐花养蜂，居无定所。有一次，炎帝多日不见母亲，十分着急，遂带人打着火把四处寻找，终于在槐原找到了母亲。此后，槐原人民为了纪念炎帝寻母的孝心故事和感人举动，教导现代人不忘孝道，每年的这一天都会高举着排灯成群结队地向女登祠靠拢，举办祭祀活动，用这种独特的传统传播孝义，唤醒与女登相隔千年的时光。

“排灯会”上的排灯是凤翔县陈村镇槐原当地人手工制作的一种灯具，最初是模仿炎帝找母亲时候使用的火把，流传到现在是以青木为框纯手工制作的彩灯，形状上面大下面小，就像一个古时候的升斗。灯框用白纸糊住四周，在纸上贴造型新颖、五颜六色的特色剪纸，框内点上大红蜡烛，下头是长长的灯把，其寓意着一年的五谷丰登。

刘启文介绍说，目前，女登传说和槐原古庙会已被列入宝鸡市非物质文化遗产名录，正在申请省级非物质文化遗产名录。“下一步，我们将进一步挖掘历史文化，努力把槐原打造成女登文化之乡和孝文化之乡，通过弘扬中华传统节日文化，传播孝道文化，把凤翔槐原农历正月廿六日古庙会打造为‘中华母亲节’，成全世界华人共同的节日。”