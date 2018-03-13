西安工商重拳出击打假治劣 "统一战线"打造最佳营商环境

工商执法人员进行商品质量检查。

西部网讯（记者 熊惠玲 通讯员 程永生）从部门“单打独斗”向多部门“协同整治”，从打假治劣到打造最佳营商环境“三个拓展”……2017年以来，西安工商以规范市场秩序为己任、以创建一流营商环境为目标，推动专项执法行动全面发力，多点突破，持续深化成果显著。

2017年全市工商系统共检查市场8848个次、经营户228603户次，查办违法案件2727件，查获问题商品76395件。

挑重担当好“排头兵” 构建打假治劣新局面

2017年3月28日，西安市委、市政府印发了《严格执法规范市场秩序专项整治行动方案》，并在西安市工商局设立全市市场整治办公室，统筹和指挥全市的市场秩序整治工作。西安市工商局作为市场秩序整治行动打假治劣工作小组牵头单位，及时与市质监局、市食药监局沟通联系，确保有条不紊开展打假治劣专项整治行动，构建了生产、流通领域全覆盖，部门之间无缝对接的打假治劣新局面。

同时，运用网络大数据，实施“互联网+监管”新模式，强化智慧监管，建成“一库三平台六系统”工商数字智能分析系统，汇集数据585万条，与国家工商总局、省工商局、西安市政府和市法院等20多家单位实现数据的互联共享。

自打假治劣工作开展以来，西安市工商局精心制定实施方案，细化任务分工，形成了4个方面22项任务清单，先后4次召开会议进行动员部署，市局班子成员坚持督导检查在一线、问题解决在一线、工作推动在一线。

通过各种方式不断加大对假冒伪劣商品的查处力度，为实现“西安少假”作出自己的贡献。2017年累计共检查各类市场8848个次，经营户228603户次，出动执法人员50170人次，车辆13147台次。

划区域摸排精准打击 多措并举破解监管难题

根据全市消费市场情况，西安市工商局实施挂图作战、销号管理，对重点区域重点监控、重点工作重点推进，将全市市场划分为23个重点区域、116个重点市场，找准问题高发区域、摸清问题高发行业、锁定问题高发商品，督促各分县局加大执法人员投入和检查频次，实施精准打击。

西安工商通过牵头完善广告监管联席会议制度，成员单位由6家增至13家。以放心消费创建工作为抓手，协调全市30个成员单位，结成打假治劣、优化营商环境“统一战线”。

针对虚假违法广告高发、信息不对称等问题，西安工商与省广播电视台、市地税局、烟草局等部门建立联动机制。同时，与茅台、五粮液、吉利控股集团等多家单位联合，构建打假治劣维权网络，把保护知识产权、打击制售假冒伪劣工作推向更高层次和水平。

在监管过程中，“一查就藏一走就露”一直都是难题，工商部门坚持边打击、边总结、边提升。先后在康复路等60多个市场，推行“场长制”、“品牌监督部”、“十户一长”制度，建立了工商部门、市场开办方和经营户“三方联动”的长效机制，形成了全方位管控体系。

针对“会议营销”、明胜街等监管难题，整合执法力量，驻场管理，消除监管盲区和空白；对官厅新村无照经营“重灾区”， 采取了“打、疏、服、教”原则，联合公安、行业商会进行整治规范，使得官厅新村服装加工集中区域的市场秩序已经得到了有效改善。

编辑： 张娟