京东"青流计划"助力植树节 可循环快递箱今年投放西安

这种更轻便更坚固的快递箱就是京东物流“青流计划”推出的“青流箱”。
京东员工参与西安国际港务区义务植树活动。
西部网讯（记者 彭芬） 在第40个植树节到来之际，西安国际港务区组织开展了“贡献陆港一抹绿，共享美丽大西安”主题义务植树活动。3月12日下午，港务区出现了一批盛满有机化肥的绿色生态箱。
原来，这是京东物流为响应绿色环保主题，特意使用的可循环快递箱，这种更轻便更坚固的快递箱就是京东物流“青流计划”推出的“青流箱”。
据了解，“青流计划”通过京东物流与供应链上下游合作，旨在推动品牌商到零售商、零售商到用户的绿色化、环保化。
该计划先期投入10亿，重点通过减少包装物的使用和绿色物流技术创新和应用，以及物流耗材标准的统一，促进品牌商、物流企业、包装耗材企业以及消费者之间的高效协同，从商品生产打包、入仓到出库、运输、配送等整个链条中提升资源利用率，减少资源浪费，从而实现节能降耗，低碳环保的目的。
自2017年“青流计划”推出以来，超过10万个可循环使用的物流周转箱“青流箱”、70万个可循环使用的生鲜保温箱在各地投入使用；同时通过对胶带进行适度“瘦身”，已累计减少胶带使用11亿米，连起来可绕赤道27圈；在公益回收方面，“青流计划”助力京东公益“物爱相连”平台，仅上线一年时间，已累计募集超过160万件物资。
目前，公益回收、可循环生鲜保温箱和“瘦身”胶带等项目已经在西安落地。据京东物流方面介绍，“青流箱”也将在2018年内与西安市民见面，同时还会推出一系列环保布袋等。相信在不久的将来，绿色购物将成为一种新潮流。
编辑： 彭芬
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