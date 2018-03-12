汉江大剧院年底前完工 安康80亿PPP项目稳步推进

西部网安康讯 （记者 毛明博）“全力推进11月份安康市人民医院项目交用，汉江大剧院项目年底前完工；安康机场项目土方回填完工、北环线全面施工，力保高新区财富中心主体封顶……”3月12日，陕西建工十二建公司党委书记、董事长毛浓成在2018年工作会议透露，他们承接的安康市50%以上的总额超过80亿元的PPP项目均加速推进，预计随着工程相继完工将为安康的发展提质加速。

2017年，陕西建工十二建公司全年完成合同签约额48.02亿元，陕建在安康贡献合同额82.87亿元；完成营业收入20.14亿元，占到安康市建筑业全年收入的13.5%。安康机场、北环线等重点项目全面发力，成效显著，为安康加快发展枢纽经济提供必要支撑；西北电子信息基地、智能终端产业园、汉江大剧院、财富中心等重点精品工程依托科技创新、技术引领，打造安康城市新地标，对提升安康城市品质，优化营商环境发挥重要作用。

另据了解，2017年，陕西建工十二建公司相继在安康高新区和镇坪县持续开展帮扶贫困家庭提供教育脱贫专项资金，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学；积极与兄弟单位陕建技师学院与陕建职工大学对接，对符合帮扶条件的生源实施帮扶，解决贫困户家庭子女上学难的问题；充分发挥公司作为全省建筑工人培训考核机构的平台优势，加大对安康籍劳务工人的引进和岗位技能培训，确保所帮扶的贫困家庭能够有持续创收能力，脱贫不返贫。

毛浓成表示，“今年将争取集团200亿投资政策向安康倾斜，实实在在发挥好集团800亿银行综合授信及1200亿基金的保障作用，争取将集团的政策优势转换为支持安康发展的资金优势。”毛浓成表示，除支持安康发展外公司还将深化帮扶举措，以助力安康脱贫攻坚，加快建设西北生态经济强市。

编辑： 彭芬