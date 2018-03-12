2018年榆林乡村振兴如何干？市委1号文件给出答案

3月12日，榆林市举行全市农村工作和脱贫攻坚工作会议。

西部网榆林讯（记者 李明）3月12日上午，榆林市召开农村工作和脱贫攻坚工作会议，正式公布2018年榆林市委一号文件，这份由市委、市政府发布的《关于打好脱贫攻坚战实施乡村振兴战略的意见》，全文1万多字，对新时代榆林市实施乡村振兴战略目标任务、重点工作等作出了全面部署。

明确三个阶段目标任务

榆林市委一号文件提出，到2020年，榆林市乡村振兴取得重大进展，制度框架和政策体系基本形成，同步够格全面建成小康社会；高质量完成脱贫攻坚任务，现行标准下农村贫困人口实现脱贫、贫困村全部退出、贫困县全部摘帽；农村人居环境治理取得实质性进展，乡村面貌显著改善；乡村振兴试点示范取得突破，建成全省乡村振兴示范区，形成新时代“陕西特色现代农业看榆林、美丽乡村看榆林、乡村振兴看榆林”新局面。

到2035年，乡村振兴取得决定性进展，在全省率先基本实现农业农村现代化，基本建成农业强市，城乡居民收入差距和生活差距显著缩小。到2050年，乡村全面振兴，农业强市全面建成，城乡居民实现共同富裕，农业强、农村美、农民富全面实现。

每年将建设150个示范村

文件提出，制定《榆林市乡村振兴战略实施规划（2018-2022年）》，细化实化政策措施和工作重点，部署重大工程、计划和行动。各县市区也要制定本区域县乡村三级乡村振兴战略实施规划。

每县市区各确定一个镇全域开展示范村创建，其他乡镇各选择两个村开展示范创建。全市每年建设示范村150个，到2020年建成示范村450个、示范镇12个，形成独居榆林特色的乡村振兴模式，建成全省乡村振兴示范区。

今年完成11.4万人脱贫

文件提出，2020年之前贫困县乡村振兴要以脱贫攻坚为核心任务。出台打好脱贫攻坚战三年行动方案，合理安排脱贫时序，到2020年实现农村剩余17万在册贫困人口脱贫、568个贫困村退出、8个贫困县摘帽。

其中，2018年完成11.4万人脱贫、411个村退出、绥德米脂吴堡3县摘帽任务，综合考评进入全省第一方阵。

打造以“榆林”冠名的知名品牌

文件中提到，建立健全质量兴农政策体系和考核体系，推进“三品一标”认证和标准化生产，到2020年认证绿色食品30个、有机农产品15个、农产品地理标志15个。实施农业品牌战略工程，打造一批以“榆林”冠名的国际国内知名品牌。

加快推动农产品质量安全追溯平台应用，实现农产品质量安全监管检测体系全覆盖，到2020年建成国家级农产品质量安全监管示范县1个、省级2、市级6个，建设示范基地20个。实施食品放心工程，农产品抽检合格率保持在97%以上。

今年实现乡镇“一门式办理”

文件中提到，要加强农村群众性自治组织建设，健全村民自治机制，开展以村民小组为基本单元的村民自治试点。

创新基层管理体制机制，2018年乡镇“一门式办理”“一站式服务”综合服务平台全覆盖，到2020年建制村普遍建立网上服务站点，形成完善的乡村便民服务体系。

将建三级农村产权交易中心

文件中提到，榆林将设立市级农村土地流转风险保障金，推广榆阳“一户一田”经验和靖边马季沟土地股份合作模式，每年流转土地100万亩以上。

规范农村产权流转交易行为，2019年完成市县乡三级农村产权交易服务中心（所）建设。健全农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系，构建“乡村调解、县市仲裁、司法保障”机制，有效化解土地纠纷。

让人才向农村基层流动

文件中提到，将加大乡镇干部培训力度，到2020年至少轮训一遍。探索建立党政干部到村任职机制，通过双向选择，选派正副科级、副县级干部脱岗到村任职，任职内享受相应补贴，期满后经考核合格，待遇可上提一级。

有计划地选派市直部门、高校和科研单位优秀年轻人才到乡村挂职或任职，成绩突出的优先提拔使用，形成人才向农村基层一线流动的用人导向。

编辑： 彭芬