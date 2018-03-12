西安严查无证非法办学 发现问题现场下发通知单

西部网讯（记者 彭芬）3月10日至12日，西安市教育局启动规范校外培训机构办学行为工作专项督察行动。18名督察员分为6组，对西安市范围内民办非学历文化教育培训机构和全市范围内无证非法办学行为进行督察。
督查采取不发通知、直赴现场、随机抽查、明察暗访和网上线下相结合形式进行。采取现场发现问题，现场下发问题通知单，将存在的问题向所在区县交办。督查结束后，对督查情况进行分类汇总并在西安市进行通报，同时将督查情况专报报送西安市委、市政府。
3月12日，西安市教育局公布了3月11日部分抽查结果。其中，新城区抽查18家，关停2家；未央区抽查10家，4家有资质，6家存在证照不全和其他问题；雁塔区抽查7家，5家有资质，1家停课关门，1家黑机构被查处；碑林区抽查15家，10家有资质，5家无资质，关门4家，关停1家。
其他各区县也陆续开展督察工作，严查无证非法办学行为。
编辑： 彭芬
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