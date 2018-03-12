陕西启动“中国梦·爱国情·成才志”中华经典诵读活动

西部网讯（记者 彭芬）为充分发挥语言文字在传承弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化中的重要作用，陕西省教育厅、省语委办将举办2018年“中国梦·爱国情·成才志”中华经典诵读活动。
活动内容以爱国主义教育为核心，以纪念中国改革开放40周年为主题，以中华优秀传统文化教育、社会主义核心价值观教育、革命传统教育为重点。诵读篇目以现行的大中小学语文课本为主，以《中华诵·经典诵读活动读本》等地方读本为辅，其他优秀诵读篇章为补充。
参赛单位可结合实际，增加符合陕西地域特色、延安精神或师生原创的优秀作品。诵读活动必须使用普通话和规范汉字。节目形式以个人和集体诵读为主，可自备朗诵配乐、服装、道具，允许适当穿插书画展示、伴舞、情景剧等。
活动第一阶段为5月底前，要求全省各级各类学校结合实际开展诵读活动。6月至8月为第二阶段，6月30日前完成省级评审。第三阶段即今年9月推普周期间，将举行省级优秀节目现场展演及表彰活动。
2018年“中国梦·爱国情·成才志”中华经典诵读活动分为小学、初中、高中、中职、高校（专业组）和高校（非专业组）6个组别。分别按照参评节目的10%、20%、30%设置一等奖、二等奖和三等奖。全省共评选最佳组织单位奖20个，优秀组织单位奖30个。
编辑： 彭芬
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