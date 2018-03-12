2月陕西报告法定传染病9469例 春季谨防禽流感狂犬病

西部网讯（记者 彭芬） 记者从省卫生计生委获悉，2月1日至28日，全省共报告法定传染病9469例，死亡12例。

2月报告法定传染病9469例 流感高发

其中，甲类传染病无发病、死亡病例报告。

乙类传染病中除传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人禽流感、乙脑、登革热、炭疽、伤寒+副伤寒、流脑、白喉、新生儿破伤风、钩体病、血吸虫病、人感染H7N9禽流感无发病、死亡病例报告外，其余13种传染病共报告发病5274例，死亡10例；报告发病数居前五位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、痢疾、百日咳，占发病总数的94.79%。

同期，全省共报告丙类传染病4195例，死亡2例。报告发病数居前三位的病种依次为流行性感冒、其它感染性腹泻病和流行性腮腺炎，占丙类传染病发病总数的96.57%。

做好流浪狗管控 避免接触活禽

省卫生计生委提醒，当前已进入春季，是流感、H7N9禽流感、手足口病、水痘等呼吸道传染病的高发季节。随着气温升高，春游增多，“菜花黄、疯狗狂”，狂犬病发病风险不断增加，各地要加强联防联控职责，做好流浪狗管控。

省卫生计生委要求，各级疾控机构应继续加强对重点场所和重点人群传染病疫情的主动监测，做到及时发现，及时报告，针对早期疫情采取果断措施加以控制。各级医疗卫生机构要严格执行传染病预检分诊制度，加强对发热病人管理，并按要求进行报告。

省卫生计生委提醒广大公众，尽量避免接触活禽，保持良好的个人和环境卫生，要勤洗手、喝开水，提高个人防病意识，一旦出现不适症状要及时就诊。

编辑： 彭芬