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西安南三环一建筑工地突发火情 未造成人员伤亡

时间：2018-03-12 20:19:38  来源：西部网-陕西新闻网  作者：胡镜 赵杨梅子

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西安南三环一建筑工地突发火情 未造成人员伤亡

今天（3月12日）下午，位于西安南三环的一处建筑工地突发火情。记者赶到现场了解到，事发在下午四点半左右，事发后，消防人员迅速赶到现场。

西安一建筑工地突发火情，火势已被控制。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 胡镜 赵杨梅子）今天（3月12日）下午，位于西安南三环的一处建筑工地突发火情。

记者赶到现场了解到，事发在下午四点半左右，事发后，消防人员迅速赶到现场。

目前，火势已经被控制。据工地的工作人员透露，起火原因可能是工人在焊接过程中，火星飞溅到保温材料引起的。

值得庆幸的是，事故并未造成人员伤亡。目前，起火原因还有待进一步调查。

编辑： 高政超

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