西安北郊新开通314路公交车 两元一票可刷卡

西部网讯（记者 鄢山宇）为方便马家湾周边群众的出行需求， 3月13日起西安市公交总公司将开通314路公交线路，由泾河工业园公交调度站发车，经泾渭路、广运潭大道、启源三路、北辰路、秦汉大道、建元路、元朔路（回）、元光路、凤城北路、凤城十路至红旗西路枢纽站。
314路开通后设置站点为泾河工业园公交调度站、长庆东路西口、浐灞国家湿地公园（南门）、启源三路、湖滨路西口、八家十字、王家堡、陈家堡、景家村、秦汉大道•西铜立交东、秦汉大道•西铜立交西、秦汉大道•尚贤路口、建元路•元朔路口、建元路南段（回）、西安北站东（去）、北苑站、凤城北路中段、未央路•凤城十路口、红旗西路枢纽站。
线路长度18公里，泾河工业园公交调度站首班6:40 末班20:40；红旗西路枢纽站首班6:00 末班20:00，实行无人售票两元一票制可刷卡票制。
另外，为了方便马家湾周边群众夜间出行，西高公交公司将于3月13日对318路首末班时间进行调整：方新村--水景公园方向原首班6:30 末班19:30，调整为首班6:30 末班22:30；水景公园--方新村方向，原首班6:30 末班19:30，调整为首班6:30 末班20:30。
编辑： 高政超
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