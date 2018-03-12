2月全省商洛空气最好咸阳最差 安康空气质量下降明显

西部网讯（记者 鄢山宇）3月12日，记者从陕西省环境保护厅了解到，2月全省13个市（区）商洛空气质量最好，咸阳最差。与去年2月相比，西安、西咸、杨凌等12个市（区）空气质量明显改善，安康市空气质量明显下降。

商洛空气最好咸阳最差 12个市（区）空气质量明显改善

2月，全省13个市（区）平均优良天数比例为58.8%，同比上升9.9个百分点；PM2.5、PM10浓度同比均有所下降。13个市（区）空气质量由好到差依次是商洛、榆林、安康、铜川、汉中、杨凌、宝鸡、延安、韩城、西咸、西安、渭南、咸阳。

与去年2月相比，西安、西咸、杨凌、渭南、宝鸡、咸阳、韩城、铜川、延安、商洛、榆林、汉中等12个市（区）空气质量明显改善（按改善程度由高到低排序），安康市空气质量明显下降。

西安市2月优良天数比例为39.3%，同比上升10.7个百分点，主要污染物为细颗粒物（PM2.5）。PM2.5浓度为86微克/立方米，同比下降34.4%；PM10浓度为144微克/立方米，同比下降28.4%；O3浓度为96微克/立方米，同比上升10.3%。

关中地区空气质量最好宜君县 最差阎良区

2月，关中地区67个县区中空气质量较好的10个县（区）由好到差依次是宜君县、麟游县、印台区、长武县、澄城县、千阳县、旬邑县、合阳县、乾县、岐山县，较差的10个县（区）由差到好依次是阎良区和阎良航空基地（并列）、陈仓区、秦都区、沣东新城、未央区、灞桥区、渭城区、渭南市高新区、泾阳县。

陕北地区25个县区中空气质量较好的5个县（区）由好到差依次是佳县、洛川县、宜川县、黄龙县、甘泉县，较差的5个县（区）由差到好依次是吴堡县、子长县、府谷县、吴起县、神木市；

陕南地区30个县区中空气质量较好的5个县（区）由好到差依次是镇坪县、留坝县、佛坪县、太白县、山阳县，较差的5个县（区）由差到好依次是汉台区、城固县、洛南县、南郑区、洋县。

编辑： 高政超