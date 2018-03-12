西安百余志愿者贫困村内植树忙 栽赠"摇钱树"500余棵

植树节来临，西安百余志愿者为贫困村栽上500余棵“希望之树”。
青年志愿者们为杨南湾村种植了500余株核桃树。
西部网讯（记者 鄢山宇）挖坑、运苗、培土、浇水……今天（3月12日）是第40个植树节，中铁七局西安公司的百余名志愿者走进省定贫困村西安市临潼区穆寨街道杨南湾村，为该村贫困户种上了500余株核桃树。
在经过环保工作者的讲解和指导后，青年志愿者们在划片的区域范围内开始了繁忙的劳作，经过协作分工，有人挖坑、有人运苗、有人栽植、有人培土、有人浇水，只见大家都铆足干劲、齐心协力地栽种好每一株小树苗。
“核桃树木质坚韧、富有弹性，不仅可以作山林绿化的防护林，在工业使用中也是上等材料，核桃壳又可以加工成工艺品，核桃仁又是营养丰富的坚果，这核桃树可全身都是宝呀，有了这些核桃树，咱以后的日子会更有盼头。”看着一排排核桃树在地头铺开，杨南湾村党支部书记张生荣兴奋地说。
据了解，西安市临潼区穆寨街道杨南湾村是一个省定贫困村，现有在册贫困户21户，共40人。此次，中铁七局西安公司义务捐赠树苗500余株，并组织青年志愿者进行栽种，就是希望这一棵棵“希望之树”能够为农民增收致富开辟一条新路子。
据悉，临潼区今年将推进秦岭北麓和渭河文化生态旅游带建设，完成3万亩造林绿化任务，消灭荒山荒地，使城区、村庄实现绿色全覆盖。
编辑： 高政超
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