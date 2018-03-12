28条留言有回复 西安合能十里锦绣限价房预计6月预售

3月9日，28条网友留言有回复。

西部网讯 蒲城县蓝盾驾校违规收费、合能十里锦绣限价房何时开盘、宝鸡王家堡村燃气工程拖欠工资……3月9日, 蒲城县物价局、西安市房管局、宝鸡市人民政府等17个党政相关单位回复了28条西部网网友留言。

蒲城县蓝盾驾校违规收费

违规教练已被解除合同

2月11日，网友“engxcode”反映，我在蒲城县蓝盾驾校学习驾照，在已交了培训费的情况下，教练示意要掏钱加练，而且如果交所谓的“处理费”就有更多的过关几率，希望相关部门关注解决。

蒲城县物价局回复：经调查，网友反映情况纯属蓝盾驾校个别教练的个人行为，我局已责令该校对教练多收学员的费用立即退还学员本人，学校已对违反规定的教练予以解除用工合同，我局将不定期对该校进行监督。

合能十里锦绣限价房何时开盘？

预计6月份预售

2018年3月2日，网友“杨情”反映称，我是一名工作三年的大学毕业生，经过填表、审批一系列手续，获得了购买西安市限价房的资格，可这个表申请下来一年多了却一直没房源。合能十里锦绣限价房一直迟迟不开盘，请问何时能够开盘销售。

西安市住房保障和房屋管理局回复：“东林城市花园（合能十里锦绣）”限价商品房项目现正在办理各项手续，预计6月份可达到预售条件（具体销售时间以项目取得预售许可时间为准），该项目位于西影路东延伸段以南。

我局会通过西安市住房保障和房屋管理局官网及“西安房管”微信公众号，及时向社会公布我市可售购置型保障性住房项目信息，以及房源信息。

宝鸡市王家堡村燃气工程拖欠工资

已现场发放工资97680元

2月2日，网友“niba”反映，2017年底到2018年1月上旬，在宝鸡陈仓区天王镇王家堡村施工燃气管道的十几位农民工至今未拿到工资，希望政府部门能够关注，及时解决。

宝鸡市人民政府办公室回复：经查，天王镇王家堡村燃气工程由宝鸡中燃城市燃气发展有限公司陈仓分公司负责设计施工，关于该项目拖欠民工工资问题，经高新区人社局督促协调，该公司已于2018年2月2日为负责施工的22名山东籍农民工现场发放工资97680元，欠薪问题已妥善解决。

丹凤县棣花镇街道卫生脏乱差

将加强日常巡查监管

2月22日，网友“爱连说”反映，丹凤棣花古镇是4A级旅游区，是丹凤的西大门，但棣花镇街道脏乱差，严重影响棣花乃至丹凤的形象，只对312国道沿线的民居进行了仿古改造，街道乱停乱放严，街道很脏。希望相关部门关注解决。

丹凤县人民政府办公室回复：经查,网民反映的部分问题基本属实。棣花镇政府将采取以下措施进行整改, 一是统一规划建筑风格； 二是加强日常巡查监管；三是加强公共基础设施建设；四是积极争取市县在环保设施及经费方面的支持,全面改善街道卫生环境。

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3月9日有回复：宝鸡市等17个单位回复28条网友留言

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编辑： 辛超