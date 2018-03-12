【记者走基层】人勤春来早 处处新气象

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西部网讯 (陕西广播电视台《今日点击》记者 孙增胜 何超)春节过后，气温逐步上升。春耕春备又到了关键时刻，在陕西一些地方，春节刚过农业技术人员就来到田间地头，指导群众学习科学管理知识，准备春耕春播。三秦大地处处呈现出一幅人勤春来早的春忙景象。
3月1日，在泾阳县川刘村，由陕西省植保总站主办的“春季麦田化除现场会”在这里举行，吸引了不少群众。在现场，8台拖拉机一字排开，喷着药雾驶向麦田远处。陕西省植保总站的站长告诉记者，这个现场会的目的就是要向全省农民传递一个信息：麦田除草刻不容缓。
陕西省植保总站站长范东晟：“到春季以后，气温回升较快，麦田化学除草的有效时间又特别短，麦田杂草生长又特别快，所以在时间紧任务重的时期，抓好麦田化学除草这个工作，对小麦田间管理和今后夺取丰收，是非常有益的。”
在渭南市的广大农村，麦田化学除草工作早已展开。2月27日，在渭南市临渭区大什村的麦田里，记者看到，伴随着拖拉机的来回穿梭，当地的机防队正在地头指导农民配置农药。
渭南市临渭区旺田机防队负责人向小刚：“这配合起来，这是一亩地配60斤水。”
记者：“四瓶药？”
向小刚：“四个药。”
向小刚说，这四种除草药都是根据当地草的特性而配制的，基本上能做到药到草除，不影响小麦生长。
向小刚：“这个就是蒿果头，这个是米米蒿，这个哩，这就是那多花黑麦草。”
记者：“这个药对小麦有没有影响？”
向小刚：“没有，只是针对草。”
记者了解到，目前，正在临渭区大什村进行的化学除草工作，是临渭区农技推广中心实施的“春季小麦化学除草项目”的一部分，所用药品都是国家招投标产品，高效低毒针对性强。每亩地从机械到药剂费用为45元，都由临渭区财政负担。
渭南市临渭区农技推广中心副主任武建宽：“这个项目资金就是从咱前面项目结余的资金，就是高产高效创建的结余资金，然后咱申请财政上进行招标，搞一万亩，目标主要是想春季抓紧有利时机进行麦田化学除草，对全区50多万亩小麦，起一个引领示范作用。”
渭南市临渭区大什村村民樊广运：“劳力现在都打工去了，屋里都留守着年龄大的，你叫他打药也不懂技术，也不知道打啥药，该配啥药，人家来的技术员，全部药啥的，人家亲自配的，群众说这政策好得很。”
在各地果园里，果农们也忙得不亦乐乎。2月26日，在富平县到贤镇的万亩优质葡萄生产基地，种植户们专门从渭南市请来专家，现场讲解春季葡萄园的管理技术。
渭南葡萄研究所所长王俊录：“这个修剪不到位的，漏剪包括剪的留得过多的，咱们进行一下复剪。你像这个，这个留长没用，往下剪，今年发下一两个枝，这个结完果明年在这里结，那个留得太多了。这个你不用管，这个留长一点不要紧。”
葡萄种植户们说，虽然已经种植了三年葡萄，但是，每次听王所长讲课，都有不小的收获。
富平县到贤镇葡萄种植户徐焕丽：“帮助很大，就是这些细节问题，这些小枝啦啥的，这些该长该短，这些咱都不知道，听了这技术员讲解以后，咱就明白了。”
富平县到贤镇葡萄种植户张彦林：“专家来的也及时，咱这树是去年冬季剪了的，专家说你这树要复剪哩，这个葡萄树没有技术，你就务不了。”
富平县到贤镇镇长张军弟：“在这个发展过程中，以产业扶贫作为引领，对全镇384户贫困户，实施产业扶贫，实现产业全覆盖，通过这几年园区的建设，可以解决劳动力3100人，经济效益达到两个亿，人均增收4100元。”
就在富平县的葡萄种植户们在田间听专家讲课的同时，远在60公里外的白水县苹果种植户的果园里，白水县园艺站的科技人员正在示范讲解。
白水县园艺站技术员王小军：“以这个树为例，离主干20公分内的枝都不要留，结的苹果一下垂，风一吹摆，是不是有损失？所以说咱不留它。从这向外单层延伸，左边一个右边一个，去大的留小的，因为上边你留大的话，第一遮光，是不是？”
果农们告诉记者，最近几年，白水县的苹果销路一直比较好。现在，他们已经认识到只有进行科学种植，才能得到更好的效益，所以春节刚过，他们就将县园艺站技术员请进了果园。
白水县苹果种植户薛俊龙：“肯定重要么，通过人家一指导，这果品质量提高了，产量增加了，能卖上钱了，我种了六亩。”
记者：“去年能收入多少？”
薛俊龙：“十二万五左右。”
记者：“成本有多少？”
薛俊龙：“成本就是四万多元。”
记者：“净利润有八万多元。”
薛俊龙：“啊，就是八万左右。”
原来，为了发展苹果这一主导产业，白水县在品牌建设的同时，也大力建设科技队伍，免费为果农们提供科技服务，这场进园讲解只是一年四季果园管理中普通的一课。
白水县果业局副局长赵建信：“实施了‘十百千’人才培训工程，十就是培养十个在县级有影响的专家，然后培养一百名在镇级有独当一面的技术能手，然后培养一千名咱们村级技术员，咱们实施的新技术就可以迅速地传递到果农的田间地头。”
就在果农们忙着修剪果树的时候，蒲城县的瓜农们也在大棚内忙着嫁接西瓜苗。
蒲城县龙阳镇瓜农：“这个是个南瓜苗，这个是西瓜苗，用的是南瓜的根，西瓜的头。”
记者：“这两个还不削断？”
蒲城县龙阳镇瓜农：“不能削断，然后这样一插，然后一夹，可以了。”
记者：“多长时间就能长到一块？”
蒲城县龙阳镇瓜农：“这基本上就是最多一个礼拜。”
大棚内忙着嫁接瓜苗，田野里，他们已经开始铺设地膜，为瓜苗移栽大田做准备。
记者：“啥时候种？”
蒲城县龙阳镇瓜农党兴忙：“再有个3月15号就栽了。”
记者：“现在只是铺地膜？”
党兴忙：“啊，铺地膜。”
记者：“你今年种多少亩西瓜？”
党兴忙：“八九亩。”
记者：“效益怎么样？”
党兴忙：“效益可以，去年种到向上的，一亩地收入七八千元。”
蒲城县龙阳镇瓜农王关社：“农民现在资金也不缺，技术也不缺，就是缺一个销售平台。”
记者：“你自己搭平台？”
王关社：“自己搭平台，一个是现在早，当然自己的平台跟政府的平台，就是天地之差，今年最大的愿望就是，政府把这个平台搭起来，让我们好卖西瓜就行了。”
一年之计在于春，只有播撒下汗水和希望，才能收获香甜的果实，相信在广大农技人员和农民朋友辛勤的付出下，今年一定会有一个美好的收获。
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编辑： 辛超
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