站点分布不均进小区又不易 西安新能源汽车充电难

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》）新能源汽车由于环保节能、开车不限行、能走公交专用道等好处越来越受到消费者青睐。而且，西安市又给新能源汽车挂上了专用号牌，并且从2018年1月开始连续3年，购买新能源汽车免征购置税，可以说新能源汽车利好不断。那么，买了新能源汽车，充电问题好解决吗？西安市目前充电桩的建设运营情况如何呢？来看记者的调查采访。

最近，居住在西安曲江的李先生在朋友圈秀了一张照片，他开的新能源油电混合动力汽车，半年时间没有加过汽油。李先生家附近就有一个集中式的充电站，他每两三天过来充一次电，两三个小时充满。电价最低时，六七块钱电费就可以跑六七十公里。

李先生：“因为这个车只要能充电，一年不加油都是可以的。”

但不是所有的新能源汽车车主都能很方便地充上电。

充电桩进小区困难重重 物业多条件设卡

李女士家住西咸新区金泰丝路花城小区，她前一阵买了一辆北汽新能源纯电动汽车，想着在小区地下车库自家固定车位上安装个充电桩，于是就向物业进行咨询，却遇到了麻烦。

李女士：“物业跟我说，之前也有业主问过这个情况，充电桩暂时不能装。”

记者了解到，2017年8月，西安市政府办公厅出台的“关于规范电动汽车充电基础设施建设运营管理的实施意见”中指出：“居民在住宅小区内自有固定车位加装充(换)电设施用电，由居民与物业管理方协商一致后，接入小区供电系统。小区物业管理方应该支持和配合。 ”

政府的实施意见虽然出台了，物业也同意李女士安装充电桩，但小区物业仍然有顾虑。

金泰丝路花城物业副主任吴娇：“首先考虑他的设备安全问题，因为大家也都知道 电动自行车有自燃的现象，这是第一个考虑的，第二也是我们首要条件，我们整个电缆负荷能不能承担起这个。”

物业工作人员说，小区属于老旧小区，当初电路设计时并没有考虑充电桩的电压功率需求，如果小区的变压器只能供十台充电桩使用，那么第十一个车主来怎么办，都是问题，而且相关安全风险需要车主自己承担。

记者了解到，在小区安装充电桩，不仅要有固定车位，取得物业同意，考虑变压器能够承受住，车主承担相关安全风险等条件外，还要协调充电桩安装过程中的场地、走线，而这些繁杂的事项光凭车主一个人协调还是挺困难的。

新能源混合动力汽车车主韩先生前一段时间与小区物业协商，在小区地下车库自己的车位上，由4S店安装了充电桩，并向供电部门申请了电表。韩先生说，目前工程还没有完工，接下来从电表到充电桩之间六七十米的走线，就让他自己负责协调施工。

韩先生：“物业说不属于物业服务范围之内，找其它人员来，这个过程中就会有很多问题存在。”

集中式充电站分布不均匀 司机抱怨站点少

除了用小区内的充电桩充电，小区以外的公用充电桩也是新能源车主充电的主要选择。公交、出租等社会电动车辆一般在公用的集中式充电站进行充电。

集中式充电站的充电桩大多采用大功率，高电压，充电时间较快，纯电动出租车一般一个半到两个小时就可以充好电。充电时执行峰谷分时电价，车主只需交纳电费和充电服务费，每度电收费从6毛钱到1.3元不等。司机牛师傅反映，开电动出租车舒适性较好，冬天充电比加气方便，但是充电站还存在市区分布不均衡的问题。

牛师傅：“充电还是不方便，充电站点太少。”

电动出租车司机康师傅：“看能不能像太原那边，二环路立交下面多建点。”

公用充电桩车位被占用 想要充电太麻烦

除了集中式的充电站外，西安市还有很多在商场、酒店停车场里安装的分散式的新能源汽车公用充电桩，车主除了交纳商场或酒店的商业电价加充电服务费，即1度电1块多钱外，还需交纳停车费。但一些电动车主反映，好多建有充电桩的车位上面都停放着非新能源的车辆，造成电动车车主无法充电的现象。

电动出租车司机李师傅：“没有人管理，看起来30多个桩，每次能省五六个桩，全部被私家车（燃油车）占了。”

陕西充电网络运营有限公司在西安市的商场、酒店等公用开放的停车场投建运营了1000多个充电桩，数量较多，而充电桩使用率也只有20%到30%，闲置居多。

陕西充电网络运营有限公司总经理安磊：“充电桩的车位就不多，又被日常的燃油传统车辆占用，导致电动汽车来充电的时候，没有地方可充，第二个问题就是，目前电动汽车保有量不是很多，我们如果把充电桩车位进行预留或者专属，这样从经济收益的角度又完全做不到。”

记者了解到，充电车主在不同运营企业的公用充电桩充电，还存在结算方式不统一、查找不共享等现象，这也给充电车主带来不方便。

电动出租车司机康师傅：“网上写的多得很，但是有的弄不成，充电无人管理，卡也刷不成，还有要收停车费。”

新能源车主：“像特来电、易速充、云杉充电各种各样的，你要用的话就得下载APP，比较麻烦，各个公司自己运营自己的。”

一边是充电桩闲置，一边是新能源车主嫌充电桩少。记者了解到，为解决车主找充电桩烦恼等问题，提升运营效率，西安市科技局牵头建成了全国首个车桩一体化“新能源汽车及充电设施信息综合管理平台”，该平台首次尝试“政府监督指导+市场化运营”模式，采用车桩数据一体化支撑、专业化线上线下服务团队支撑，以推动全市充换电设施建立互联互通服务标准，平台正不断完善，其开发的手机APP即将上线，向车主提供充电桩查找、充电、支付、投诉、监督等业务。

发展充电、燃气等新能源汽车是大势所趋，而在这种情况下，充电桩的建设以及相应的配套服务水平就显得尤为重要。现在看来，虽然做了大量的工作，但与车主的需求相比，充电桩的建设、运营、管理、服务等方面还是有不少不尽如人意的地方。在这种情况下，就需要政府相关主管部门将鼓励、优惠、管理、协调等方面的工作做扎实、做细致，使得新能源汽车车主们买车时放心，充电时舒心。

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编辑： 辛超