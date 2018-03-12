汉中勉县：“道德银行”存储善举 收获快乐

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 崔晓羽 董超）大家都知道，银行是存钱的地方。但在汉中勉县的一些农村，最近相继开业了一些新的银行，不过这些银行却并不吸收存款，而是专门存储道德的，所以被叫作道德银行。那么这道德怎么来储存呢？存起来干什么用呢？

这一天，勉县周家山镇留旗营社区气氛热闹。正在从道德银行兑换日用品的村民，显得格外高兴。

勉县周家山镇留旗营社区居民：“兑换的洗衣粉，袖套。”

记者：“你知道你的六分是怎么得来的吗？”

勉县周家山镇留旗营社区居民：“给老人做好事服务的。”

勉县周家山镇留旗营社区居民：“我的八分是给老人洗头，买鞋，做鞋垫，还给他们洗衣服洗床单。”

道德银行不存钱还给发东西，这是一家什么样的银行？而在勉县，像这样的银行已经有120家了，第一家开办道德银行的武侯镇咸河村村主任向记者讲述了道德银行成立的原因。

勉县武侯镇咸河村村委会主任杨艳：“以前我们村里，自强自立，做了好人好事，孝老爱亲的都得不到弘扬，有时候还得到的是风凉话。所以我们都在想，用啥办法能叫他们向好，向善，把这个风气转变过来。”

咸河村距勉县县城6公里，全村有10个村民小组，380户，1153人。村干部说，过去由于村上没有集体经济，村民对公共服务不感兴趣，个别村民甚至养成了好吃懒做的现象。

勉县武侯镇包片干部鄢富朝：“大家就在想这个办法，我们就想组建这么一个道德积分银行，道德积分银行怎么来做，也把我们难住了。”

通过学习外地经验，结合本村实际，2017年8月10号，咸河村道德银行正式开业，银行设在村里的超市，“实施办法”张贴在超市，按照1分1元钱的等价标准，在村里的超市换取商品。82岁的齐仁新，20年前从县自来水公司退休后，一直义务维护村里的水井，是村里“道德银行”的储蓄大户，目前他的积分为26分。

勉县武侯镇咸河村村民齐仁新：“我看到这里太脏了，我一天没事干，就弄这个。”

村民们告诉记者，齐仁新老人退休后主动担负起水井周边保洁工作，遇到雨雪天气，村子四周的水渠堵塞，都是他带头去疏通。去年齐仁新左膝盖骨折住院期间，还叮咛老伴替自己去井边搞卫生。自从老人主动管理起这个水井之后，周边七十多户群众的吃水安全就有了很大的保障。

勉县武侯镇咸河村第一书记付浩：“咱们村民反映说，是要给他记上一笔，经过咱们村委会讨论以后，就给他积了二十分，让好人得到实惠。”

采访中记者了解到，道德银行是通过组收集，村评定，每户建立道德台账，村民自荐，群众举荐，组织推荐的方式来上报身边的好人好事。咸河村三委会充分尊重村民自治，由村三委成员、党员代表、群众代表组成评定委员会，拟定道德行为评定标准，给村民善行义举进行评分。

勉县武侯镇咸河村第一书记付浩：“通过到村民中进行了解、核实，他的事迹是真实属实的。”

勉县武侯镇咸河村村干部：“我认为张文生同志积三分，我感觉积得有点少，我提议给积五分。”

勉县武侯镇咸河村村民代表：“我同意积五分。”

村干部说，让好人干好事有奖励，让懒人学着干好事，带动乡村文明风尚，是他们设立道德银行的初衷。咸河村三组的张文生就被提名表扬并积分，积分的原因是，他用自家的三轮车免费清运村里的垃圾，还积极协调邻里矛盾。积分评定会刚结束，村民张文生推着三轮车又给60岁的邻居拉柴去了。

勉县武侯镇咸河村村民张文生：“如果说是道德银行给我积了分，村民们对我也有一定的认可。”

看来，乐于助人，经常干好事的人就会积分，那么，还有哪些行为会被扣分呢？

在道德积分银行积分管理办法中我们可以看到，在这其中有29项善举美德好人好事和16项失德失信失范的行为，将会被纳入到积分管理办法中，比如说，被评为年度好儿女好公婆的这个能积15分，还有这下面，见义勇为的，每次积20分，拾金不昧，帮助留守老人的，能够积三分。那么相反，比如说办理红白喜事铺张浪费的，焚烧秸秆的，相应就会被扣除一定的积分。

留旗营社区道德银行成立一个多月，首次就有42名群众兑换了积分，有积分的人，当然也有被扣分的，周家山镇留旗营社区袁某就是由于在脱贫攻坚中等靠要思想比较严重，被扣三分，上了黑榜，为此，他曾多次找到社区领导要求退出黑榜。

勉县周家山镇留旗营社区党总支书记殷金水：“我们通过黑榜出来以后，他找我们，说这个榜不能上，上了他感到有些丢人，最后通过这个，他有所改正，后面我们准备把他从黑榜去掉。”

采访中记者感受到，在当地，道德银行已经成为了弘扬好人精神的主渠道。村干部也告诉记者，如今村里酗酒生事、邻里纠纷少了，好人好事多了，村风民风正在悄然发生变化。

勉县武侯镇咸河村村委会主任杨艳：“路边上有垃圾，他们也能自觉去维护，去处理干净，真的是转变了好多。”

勉县武侯镇咸河村村民：“这个东西虽然不值钱，但是得了的人心里暖和着呢。”

勉县已有120家道德银行开张营业，兑换物品的费用由村上办公经费和帮扶单位捐助。下一步，勉县将在全县推广这一做法。

勉县县委宣传部副部长杨永康：“道德积分银行有效破解了基层管理中法律手段难以覆盖、行政手段难奏效、村民自治有点软的问题，推动了‘德治、法治、村民自治’三治融合。另外，咱们县财政予以重点支持，以奖代补解决有些空壳村没有资金保障的问题。”

【记者感言】采访的时候，村民们说，大家其实并不在乎积分兑换的十几块钱的东西，而是做了好事，帮了别人，被大家认可了，在心理上受到了鼓舞。“赠人玫瑰、手有余香”。在记者看来，“道德银行”储存的不仅是积分，而是一种记录，一种见证高尚人格的痕迹，这里的积分比金钱更金贵，更有价值。

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编辑： 辛超