渭南：患者疑似食物中毒，警车拉警笛护送就医。

渭南：患者疑似食物中毒，警车拉警笛护送就医。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 张田鑫 杨璐 陈浩）3月10号下午7点左右，在渭南韩马检查站，一辆私家车突然向民警求救，私家车车主称，车上有两名村民疑似食物中毒，请求帮助。

当天下午，民警李斌生和郭朋正在渭南韩马检查站执勤，接到家属的紧急求救后，郭朋立刻驾警车拉起警笛在前方开道，李斌生则联系交警指挥中心并不断向周围车辆喊话。

因正值晚高峰拥堵时间，加之周末要经过一景区，车多人多，李斌生告知指挥中心私家车车号后，在经过几个十字路口时，都有交警指挥，让警车和这辆拉运病人的车辆先行。

渭南公安临渭交警大队闫村中队民警李斌生：“到渭清路的时候刚好由南向北是红灯，我们就提前给指挥中心说了，把后面的车号也给指挥中心说了，也是开辟绿色通道，我们就领着病人闯了红灯，但是东西车辆很自觉地给让了条道路。”

10公里的路程，在警车开道，一路超速的情况下，行驶了8分钟就将病人送到渭南市中心医院，为了抢时间急救，民警李斌生又抱起其中一病人，跑着送到急诊室。

记者今天（3月12号）上午，联系到其中一名患者，目前他们都已脱离生命危险。

患者赵先生：“确实是送的及时，如果耽搁的话，那我们可能就不行了，谢谢民警。”

编辑： 肖昌希