陕西头条制作两会电子手册 帮助在陕代表和住陕委员科学建言

住陕全国政协委员巩富文正在使用陕西头条制作的两会电子手册。
西部网讯（特派北京记者 李媛 秦振）“这个电子手册很方便，我在来北京的路上就扫了二维码，开会期间经常使用。”3月11日，住陕全国政协委员、陕西省高院副院长巩富文对陕西头条的“两会电子手册”称赞有加，这个“手册”也伴随着在陕全国人大代表和住陕全国政协委员一起参会。
巩富文委员所说的电子手册，是“陕西头条”客户端总结十九大和陕西两会期间的经验，首次为出席全国两会的在陕全国人大代表和住陕全国政协委员提供的一项信息服务。
两会电子手册包含“两会聚焦”“学习材料”“重要论述”“文件汇编”“发展数据”和“智库观点”板块，代表和委员只要用手机扫描会务手册上的二维码，就可轻松使用，为大会发言和撰写建议、提案提供理论依据、数据支持和观点参考。
“以往拿到的资料大多是纸质版的，不方便携带，这个电子手册形式新颖鲜活，只要带着手机就能随时看到。内容很丰富、很全面，让我们政协委员很清晰地了解到这次两会上代表委员的心声，而且把我们陕西的经济、社会、文化、法治建设各方面发展成就展示出来，这对于来自陕西的委员来说非常有帮助。”巩富文委员说，电子手册内容丰富，对政府工作报告、政协常委会报告、两院报告的图解及文字解读，非常清晰，实用性很强，他在准备小组发言和提案修改过程中经常使用。
编辑： 钟莹
娱乐原创现实题材情感大剧《国民大生活》在东方卫视、浙江卫视首播亮眼，口碑与收视俱佳，持续蝉联卫视黄金档收视率第一。03-12
娱乐2018年3月11日讯，北京，周迅素颜现身机场，黑色围巾包裹 一身朴素打扮。03-12
娱乐近日，国家统计局发布了《2017年国民经济和社会发展统计公报》(以下简称《统计公报》)。03-12
娱乐日前，UNEED ENTERTAINMENT美国公司 CEO兼制片人周佩瑾接受了采访，就中美影视合作及即将进入中美市场的电影《真心话太冒险》展开了访谈。03-12
娱乐选手们进入100强进49强的残酷淘汰环节。赛制残酷让四位队长感叹连连，对看好的选手也不手软，直接“拉拢”引发兄弟“反目”。03-12
娱乐导师赵又廷现场爆料起与好友林更新同吃烤肉的趣事，而这对日常莫名“甜蜜”的兄弟却在“正宗烤肉”上产生意见分歧，“塑料兄弟情”可见一斑。03-12
娱乐在2017年李荣浩台北演唱会上偷亲杨丞琳，杨丞琳被亲到变形的表情被制作成表情包被大量转发，两人目前感情稳定。03-09
娱乐上海，林志玲为某品牌站台宣传，称央视春晚分会场节目：黄晓明、钟汉良、言承旭合唱的《龙的传人》表演很好。03-09
娱乐
自米兰时装周之后，许久没有公开露面的吴亦凡，今日在个人微博晒出两张在录音棚录制歌曲的照片，并调侃道“光有点暗 拍照的朋友 打光技巧了解一下”。03-09
娱乐由顾长卫导演执导，蓝盈莹、白客、曹骏等主演的青春爱情轻喜剧电影《遇见你真好》发布了定档海报与预告，影片将于3月29日与大家相约在春暖花开之际，03-09
娱乐截至今日，春节档合家欢巨制《捉妖记2》累积票房已突破22亿，位列中国电影票房总榜第9位，而《捉妖记》第一部以24.4亿的票房名列榜单第5。03-09
娱乐陈正道监制，柯孟融执导，任鹏编剧，董子健、钟楚曦、春夏主演的爱情喜剧《脱单告急》自定档4月20日后，再度发布“女生的秘密”版特辑。03-09