陕西头条制作两会电子手册 帮助在陕代表和住陕委员科学建言

住陕全国政协委员巩富文正在使用陕西头条制作的两会电子手册。

西部网讯（特派北京记者 李媛 秦振）“这个电子手册很方便，我在来北京的路上就扫了二维码，开会期间经常使用。”3月11日，住陕全国政协委员、陕西省高院副院长巩富文对陕西头条的“两会电子手册”称赞有加，这个“手册”也伴随着在陕全国人大代表和住陕全国政协委员一起参会。

巩富文委员所说的电子手册，是“陕西头条”客户端总结十九大和陕西两会期间的经验，首次为出席全国两会的在陕全国人大代表和住陕全国政协委员提供的一项信息服务。

两会电子手册包含“两会聚焦”“学习材料”“重要论述”“文件汇编”“发展数据”和“智库观点”板块，代表和委员只要用手机扫描会务手册上的二维码，就可轻松使用，为大会发言和撰写建议、提案提供理论依据、数据支持和观点参考。

“以往拿到的资料大多是纸质版的，不方便携带，这个电子手册形式新颖鲜活，只要带着手机就能随时看到。内容很丰富、很全面，让我们政协委员很清晰地了解到这次两会上代表委员的心声，而且把我们陕西的经济、社会、文化、法治建设各方面发展成就展示出来，这对于来自陕西的委员来说非常有帮助。”巩富文委员说，电子手册内容丰富，对政府工作报告、政协常委会报告、两院报告的图解及文字解读，非常清晰，实用性很强，他在准备小组发言和提案修改过程中经常使用。

编辑： 钟莹