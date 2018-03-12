韩宝生:将汉长安城遗址区纳入国家公园体制建设

住陕全国政协委员、西安市人大常委会副主任韩宝生。
西部网讯（特派北京记者 李媛）“得益于历朝历代和遗址区群众的倾力保护，汉长安城历经2200多年历史变迁，整体格局还是保存得较为完整。”3月11日，住陕全国政协委员、西安市人大常委会副主任韩宝生在接受西部网、陕西头条记者采访时说，汉长安城遗址保护面临财力不足等问题，建议将其纳入国家公园体制建设范围，争取建成以文化遗产为主题资源的国家公园。
位于西安市未央区境内的汉长安城遗址，是中国历史上第一个国际大都会和当时世界上规模最大的都城，是中国历史上建都朝代最多、历时最长的都城。在占地约75平方公里的遗址区内，仅皇城遗址占地面积就有36平方公里左右。皇城遗址区内，除已探明的汉代道路、沧池和东西市遗址外，经考古探明的汉代建筑和宫殿遗址就有380多处，古渭河桥遗址有5处。
“仅以西安市和陕西省对于遗址保护的财政支付力度，难以负担整个遗址区的保护，这是汉长安城遗址保护面临的最大问题。”结合调研实际，韩宝生表示，“现有从国家到省上再到市上的支持，对于整个70多平方公里的遗址保护，还远远不够。”
“按照文物法规定，遗址区不能搞市政建设，这使遗址保护状况较好，但区内开发建设基本停滞，遗址区内外的群众生活、产业发展、城市形象的差距越来越大。”韩宝生认为，汉长安城遗址保护面临着保护与发展的双重压力。
“从文物保护角度来说，我认为汉长安城不仅是西安的、陕西的，而更应该是国家的，甚至是整个人类文明的遗存。”为此，韩宝生建议，在国家推进新型城镇化和生态文明建设，试点国家公园体制的大背景下，应从制度层面入手，进一步优化汉长安城遗址管理的资金机制、配套政策和管理单位体制。
同时，韩宝生建议，由国家发改委、国家文物局主导，将汉长安城遗址区域纳入国家公园体制建设范围，并在国家既有专项资金，如全国重点文物保护专项资金中单独列支，明确国家公园的管理模式，争取建成首批以文化遗产为主题资源的国家公园。
此外，可充分发挥汉长安城遗址“古丝绸之路决策地、发源地”优势，以遗址整体保护展示为核心，建设“丝绸之路历史文化展示基地”，继承弘扬丝绸之路历史文化，同步解决遗址区群众生产生活、文化产业发展等问题。
编辑： 钟莹
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