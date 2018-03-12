徐立平:政府主导+校企合作 培养更多“大国工匠”

全国人大代表、“大国工匠”徐立平。
西部网讯（特派北京记者 秦振 赵昊）全国人大代表、“大国工匠”徐立平今年是第一次步入两会会场。面对记者的镜头和录音笔，徐立平屡次呼吁重视技能人才培养，促进国家整体技能水平提升。
徐立平就职于中国航天科技集团四院7416厂，从事被誉为“炸弹上雕花”的固体动力燃料药面微整形工作逾30年，获得过“感动中国人物”“大国工匠”“时代楷模”等荣誉称号。
“应该说，国家早已意识到人才问题，出台了许多政策，正在向合理方向发展。”徐立平说，过去工人的最高职称就是高级技师，许多人奋斗到顶就懈怠了，近年有些地方出台了双职称政策，让高级技能人才看到了新的努力方向。
徐立平认为，现行政策还有不少可以完善的地方。他举例说，自己所供职的航天四院有许多专业性较强的岗位，人员的培训基本由企业自身开展，这主要为满足企业的业务需求，但对全国技能水平的整体提升作用不大。
徐立平建议，应由政府成立一些区域性或行业性的培训基地，对技能人员开展集中培训。一方面能促进他们进行专业学习，另一方面可以通过校企合作开展新技术研究，提升一线人员的创新能力。
徐立平表示，目前技能人员的交流并不够，应该加强。比如在一些技能竞赛中，许多年轻人才脱颖而出，这样的竞赛应该多组织。另外，近年来国内也成立了许多大师工作室，虽然大师们都有创新绝活，但同行业、同专业之间还需加强交流，这样才能促进整个国家技能专业水平的提升。
编辑： 钟莹
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