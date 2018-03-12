两会观点丨张炜:军民融合不能“等、靠、要”

张炜认为军民融合不能“等、靠、要”，高校可以步子迈得大一点。

西部网讯（特派北京记者 陈嘉伟 赵昊 刘望）今年的政府工作报告中提到，2018年将深入实施军民融合发展战略，深化国防科技工业改革。那么陕西作为一个军工大省在军民融合发展当中又该如何有所作为呢?

“亦军亦民”是军民融合的发展方向

说到火箭、卫星等，对于我们普通人来说似乎有些遥远。但全国政协委员、西北工业大学党委书记张炜表示，这些看似遥不可及的技术，实际上通过军转民、民参军等，都已经和老百姓的生活息息相关。

“西工大的3D打印技术在全国领先，提到3D打印大家想到更多的可能是给大飞机、卫星等打印一些部件，实际上现在3D打印已经大量的用于医疗当中，可以打印牙齿、骨头甚至未来可以打印人体器官”张炜说。

对于陕西军民融合的现状，张炜认为，军民融合是中国特色社会主义理论创新和实践探索的一个重要组成部分。军转民、民参军是两个发展阶段，但是“亦军亦民”是未来新发展方向。“西工大研制生产的50公斤级水下自主航行器，是与西安天和防务联合开发、生产的，在设计的思路上也是亦军亦民的，目前这个产品既有部队的订货，同时在水下考古、水下环境监测勘察方面应用也非常广泛。”

军民融合不能“等、靠、要”

作为军工大省的陕西，怎么在军民融合上步子迈得更大、迈得更快?张炜认为，政策的支持很重要，但是有关单位也不能有“等、靠、要”的思想。

“这次两会我和一些住陕委员联名提了一个提案，建议在陕西布局国家科技创新平台，我们希望这个平台成为军民融合一个试验田。”张炜说。

“很多工作我们是可以主动向前推进，西工大作为高校主要任务是人才培养，所以怎么出更多的军民融合人才，是我们的主要任务。一些企业对国家已有的政策、措施不是特别了解，所以我们也联合一些政府单位，主办军民融合知识普及班，从而推进军民融合的快速发展。”

张炜说，西工大专业优势使西工大成为军民融合的天然载体，“在研发方面更向‘亦军亦民’的路子发展。所以在军民融合的工作上不用‘等、靠、要’，步子可以迈得更大一点，进一步推进军民融合，为陕西经济建设、社会发展和科技进步作出新的贡献。”

编辑： 钟莹